Культовая лента 1986 года Top Gun обзаведется сиквелом Top Gun: Maverick

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Студия Paramount Pictures выпустила анонсирующий трейлер фильма Top Gun: Maverick — сиквела культовой ленты 1986 года Top Gun с Томом Крузом в главной роли.

Как сообщается, действие второй части развернется после событий оригинальной картины и расскажет о том, как лейтенант Пит «Мэверик» Митчелл — все так же в исполнении Круза — стал инструктором по полетам и, будучи военным старой закалки, пытается сохранить свое место в вооруженных силах, несмотря на растущую роль технологий.

Помимо Круза, в ленте появятся Дженнифер Коннелли, Вэл Килмер, Джон Хэмм, Эд Харрис и Майлз Теллер, который сыграет сына напарника Митчелла из первого фильма, решившего пойти по стопам отца.

Режиссером картины выступил Джозеф Косински, известный по фильму «Обливион». По словам Тома Круза, фильм снимают при поддержке экспертов из американских ВВС и ВМС, а «все, что вы видите на экране — реально», а не нарисовано при помощи компьютерной графики.

Top Gun: Maverick выйдет в прокат 26 июня 2020 года.

Источник: Variety