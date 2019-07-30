На рынке вакуумных поездов появился новый игрок — нидерландский стартап Hyperloop Hardt





Hardt Hyperloop основал инженер из Нидерландов Тим Хоутер. Он уверен, что именно вакуумные тоннели могут объединить Европу так, как это сделала в свое время железная дорога для США — сделав удобным быстрое путешествие из одной точки континента в другую.

Отметим, что идею Hyperloop предложил шесть лет назад глава SpaceX и Tesla миллиардер Илон Маск: по его замыслу, в вакуумном тоннеле капсулы с пассажирами или грузами смогут развивать скорость свыше 1000 км/ч, при этом при массовом производстве такие тоннели будут ненамного дороже железных дорог. Вместе с тем, проект «транспорта будущего» вскоре столкнулся с многочисленными техническими сложностями, на годы вперед затянувшими его практическую реализацию. Хоутер, однако, убежден, что эти проблемы вполне решаемы, нужны лишь время и деньги.

В интервью CNBC инженер назвал главное ноу-хау Hardt Hyperloop, которое поможет стартапу создать разветвленную сеть тоннелей, необходимую Европе. Компания разработала систему стрелок для капсул, позволяющую им передвигаться по разветвлениям рукавов, не имеющую движущихся частей.

В настоящее время в арсенале нидерландских специалистов есть лишь маленький тестовый трек, построенный в городе Делфт. Однако в стартапе говорят, что им удалось заручиться поддержкой серьезных партнеров, включая оператора железных дорог Deutsche Bahn и сталелитейного гиганта Tata Steel, и вскоре они начнут строительство полноценного испытательного полигона.

При этом Хоутер озвучивает довольно сдержанные сроки реализации: тестовый центр запустят к концу 2021 года, а первый коммерческий проект компания надеется реализовать в 2028. CNBC отмечает, что к этому моменту конкуренция может погубить инициативу.

Но Хоутер видит в появлении все новых конкурентов плюс: по его словам, это доказательство жизнеспособности технологии. Он убежден, что на огромном рынке найдется место для всех, и выступает за стандартизацию и коллаборацию. По его словам, HH уже заключил соглашения о сотрудничестве с другими ведущими игроками на этом перспективном рынке, включая американскую Hyperloop Transportation Technologies. Стоит сказать, что HTT свою первую линию Hyperloop намерена запустить уже в 2022 году.

Напоследок отметим, что основу команды Hardt Hyperloop составляют студенты, в 2017 году выигравшие состязание, которое Илон Маск ежегодно устраивает для разработчиков капсул Hyperloop в Калифорнии.

Источник: hightech.plus