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Ровно за месяц до премьеры, запланированной на 19 ноября 2021 года, стриминговый сервис Netflix опубликовал полноценный тизер-трейлер нового сериала Cowboy Bebop / «Ковбой Бибоп». Проект создан на основе одноименного японского аниме-сериала, который вышел еще в 1997 году, после чего породил несколько выпусков манги и полнометражный анимационный фильм.

Вселенная Cowboy Bebop / «Ковбой Бибоп» рассказывает о команде охотников за головами, которые путешествуют по солнечной системе в реалиях 2071 года, разыскивая за вознаграждение опасных преступников. Главные роли в сериале исполнили Джон Чо (Спайк Шпигель), Мустафа Шакир (Джет Блэк), Даниэлла Пинеда (Фэй Валентайн), Алекс Хассел (Вишез) и Елена Сатине (Джулия). Исполнитель главной роли Джон Чо известен по комедийной серии «Гарольд и Кумар», а также фильмам серии «Звездный путь».

Производством занимались совместно Netflix и Tomorrow Studios, в качестве консультанта пригласили режиссера оригинального сериала Синъитиро Ватанабэ. Шоураннерами выступили Андре Немец и Джефф Пинкер, сценарий к сериалу написал Кристофер Йост, а музыкальное сопровождение — автор музыки к оригинальному аниме Ёко Канно.

В первом сезоне Cowboy Bebop / «Ковбой Бибоп» выйдет 10 серий, если Netflix устроят результаты просмотров, то проект может рассчитывать на продолжение.

Источник: The Verge