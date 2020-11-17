Netflix снял научно-фантастический сериал Alien Worlds / «Чужие миры», в котором попытался представить, как может выглядеть жизнь на других планетах [трейлер]





Когда обычные «игровые» сериалы надоедают, самое время посмотреть что-то более интересное, познавательное и «правильное» с точки зрения науки. Подобные проекты обычно можно найти в эфире телеканалов Discovery, National Geographic и им подобных, однако в Netflix также решили присоединиться к данному направлению контента и представили свой сериал Alien Worlds / «Чужие миры».

Создатели проекта заявили, что попытались применить законы жизни на Земле к остальной части галактики, объединив научные факты и вымысел, и в итоге получили картину того, как могла бы выглядеть жизнь на других планетах. В качестве закадрового голоса пригласили актрису Софи Оконедо, номинированную на Оскар за роль в фильме Отель «Руанда».

Премьера первого сезона сериала Alien Worlds / «Чужие миры» состоится на стриминговой платформе Netflix 2 декабря 2020 года.

Источник: Netflix