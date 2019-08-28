Netflix выпустит в кинотеатрах сразу 10 фильмов в ближайшие три месяца, включая «Ирландца» Мартина Скорсезе, чтобы не упустить шансы на «Оскар» (расписание)
Стриминговый сервис Netflix объявил, что на протяжении осени выпустит сразу 10 новых фильмов, включая криминальную драму «Ирландец» / «The Irishman», в кинотеатральный прокат. Для сравнения, за весь 2018 год сервис показал в кинотеатрах только четыре фильма — Bird Box / «Птичий короб», The Ballad of Buster Scruggs / «Баллада Бастера Скраггса», Mowgli / Mowgli: Legend of the Jungle / «Маугли», Roma / «Рома».
Борьба между Netflix и традиционной киноиндустрией по-прежнему продолжается, так крупные американские сети кинопроката AMC и Regal настаивают на периоде в 90 дней между премьерой в кинотеатре и цифровым релизом. Кинотеатры таким образом хотят привлечь большее количество зрителей, которые вряд ли захотят ждать три месяца, если фильм им действительно интересен. В свою очередь стриминговые сервисы хотят заинтересовать новых и удержать существующих подписчиков, показывая им самые свежие релизы.
Таким образом, полный список осенних кинотеатральных релизов Netflix с датами показа выглядит следующим образом:
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- The Laundromat — 7 сентября (кинотеатр) / 18 октября (стриминг)
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- Dolemite Is My Name — 4 октября (кинотеатр) / 25 октября (стриминг)
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- The King — 11 октября (кинотеатр) / 1 ноября (стриминг)
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- The Irishman — 1 ноября (кинотеатр) / 27 ноября (стриминг)
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- Earthquake Bird — 1 ноября (кинотеатр) / 15 ноября (стриминг)
- Marriage Story — 6 ноября (кинотеатр) / 6 декабря (стриминг)
- Klaus — 8 ноября (кинотеатр) / 15 ноября (стриминг)
- I Lost My Body — 15 ноября (кинотеатр) / 29 ноября (стриминг)
- Atlantics — 15 ноября (кинотеатр) / 29 ноября (стриминг)
- The Two Popes — 27 ноября (кинотеатр) / 20 декабря (стриминг)
На решение Netflix запустить в прокат такое количество фильмов скорее всего повлиять желание побороться за награды Американской киноакадемии «Оскар». Дело в том, что по правилам этой организации в конкурсе участвуют только фильмы, которые были показаны в кинотеатрах Лос-Анджелеса на протяжении как минимум семи дней.
Источник: The Verge