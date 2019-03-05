Блоги
Нидерландские инженеры создали робота для покраски самолетов
10

Нидерландские инженеры создали робота для покраски самолетов

Нидерландские инженеры создали робота для покраски самолетов

Нидерландская компания Xyrec разработала робота, способного нанести на самолет рисунок любой сложности. Как пишет MRO-Network, робот получил название APR (Automated Paint Robot, «автоматический покрасочный робот»).

Отметим, что в настоящее время раскраска самолетов производится большей частью вручную и занимает в среднем 16 дней. По оценке Xyrec, с помощью APR время, необходимое на раскраску самолета, можно уменьшить по меньшей мере до пяти дней. Помимо этого, автоматизация процесса покраски снизит затраты на оплату труда на 80%, а также будет экономить до 30% краски.

Как сообщается, новый робот оснащен несколькими системами, включая пескоструйную. С помощью последней устройство может очищать самолет от старой краски, а также удалять различные загрязнения во время технического обслуживания.

В процессе раскраски робот наносит грунтовку и несколько слоев лакокрасочного материала, принудительно высушивает их, после чего печатает предварительно заданный рисунок. Во время печати робот способен поворачивать печатающий блок в соответствии с геометрией планера самолета.

Разработка робота APR ведется с 2016 года совместно с европейским авиастроительным концерном Airbus и техасским Юго-Западным исследовательским институтом. Предположительно, первые роботы будут поставлены заказчикам в 2021 году.

Источник: N+1

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить