Нидерландские инженеры создали робота для покраски самолетов

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Нидерландская компания Xyrec разработала робота, способного нанести на самолет рисунок любой сложности. Как пишет MRO-Network, робот получил название APR (Automated Paint Robot, «автоматический покрасочный робот»).

Отметим, что в настоящее время раскраска самолетов производится большей частью вручную и занимает в среднем 16 дней. По оценке Xyrec, с помощью APR время, необходимое на раскраску самолета, можно уменьшить по меньшей мере до пяти дней. Помимо этого, автоматизация процесса покраски снизит затраты на оплату труда на 80%, а также будет экономить до 30% краски.

Как сообщается, новый робот оснащен несколькими системами, включая пескоструйную. С помощью последней устройство может очищать самолет от старой краски, а также удалять различные загрязнения во время технического обслуживания.

В процессе раскраски робот наносит грунтовку и несколько слоев лакокрасочного материала, принудительно высушивает их, после чего печатает предварительно заданный рисунок. Во время печати робот способен поворачивать печатающий блок в соответствии с геометрией планера самолета.

Разработка робота APR ведется с 2016 года совместно с европейским авиастроительным концерном Airbus и техасским Юго-Западным исследовательским институтом. Предположительно, первые роботы будут поставлены заказчикам в 2021 году.

Источник: N+1