Новый трейлер комедийного боевика Free Guy / «Персонаж» про онлайн-игру с Райаном Рейнольдсом в роли NPC





Комедийный боевик Free Guy / «Персонаж» с Райаном Рейнольдсом должен был выйти в прокат еще в начале июля текущего года, однако коронавирус не позволил картине выйти в запланированную дату. Тем не менее студия 20th Century Fox все же решила выпустить фильм до конца текущего года и напомнила о его существовании новым трейлером.





По сюжету фильма парень по имени Парень (Guy по-английски) в исполнении Райана Рейнольдса работает кассиром в крупном банке Свободного Города (Free City). В его отлаженной жизни не бывает неожиданностей, однако после того, как его банк грабят 17 раз за один день, он начинает подозревать неладное.

Постепенно Парень понимает, что все, что его окружает — это виртуальный мир видеоигры, в котором он всего-лишь второстепенный персонаж (NPC). С помощью своей новой подруги (Джоди Комер) Парень решает вырваться из игры, а когда ее создатель (Тайка Вайтити) решает отключить сервера — спасти остальных NPC.

Сценарий фильма написал Мэтт Либерман, режиссером выступил Шон Леви (Ночь в музее 1-2-3, Прибытие, Очень странные дела). Премьера картины Free Guy / «Персонаж» запланирована на 10 декабря 2020 года.

Источник: 20th Century Fox