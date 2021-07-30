Перший трейлер кримінального трилера Рідлі Скотта House of Gucci / «Дім Ґуччі» з Адамом Драйвером та Леді Ґаґою в головних ролях





Кіностудії Metro-Goldwyn-Mayer та Universal опублікувала перший трейлер кримінального трилера House of Gucci / «Дім Ґуччі», який засновано на реальних подіях. В основі фільма — історія вбивства онука засновника модного дому «Gucci» Мауріціо Ґуччі, що сколихнула увесь світ. Автори обіцяють інтриги, ненависть та жагу помсти, які покажуть інший бік сліпучої розкоші та гламуру.

Режисером картини виступив Рідлі Скотт («Марсіянин», «Чужий», «Гладіатор»), а головні ролі зіграли Адам Драйвер («Зоряні війни: Пробудження сили»), Леді Ґаґа («Народження зірки»), Джаред Лето(«Далласький клуб покупців») та Аль Пачіно («Адвокат Диявола»).





Фільм House of Gucci / «Дім Ґуччі» вийде у широкий кінотеатральний прокат в Україні вже 25 листопада 2021 року.

Джерело: MGM