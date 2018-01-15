Первый тизер сериала «451 градус по Фаренгейту» / Fahrenheit 451 от HBO, шоу стартует этой весной

Телеканал HBO опубликовал первый короткий тизер предстоящей телевизионной адаптации классического научно-фантастического романа-антиутопии Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» / Fahrenheit 451. Премьера сериала запланировала на эту весну, более точная дата пока не сообщается.

В тизере обыгран ключевой момент со сжиганием копии романа «Преступления и наказания», которая замедленно падает на кучу других запрещенных книг, объятых пламенем огнемета пожарного. В целом выглядит достаточно эффектно и интригует.

Отметим, что книга «451 градус по Фаренгейту» была издана еще в 1953 году и с тех пор остается неумирающей классикой в осуждении цензуры и подавлении демократии и свободной мысли. До этого книгу экранизировали только однажды — в 1966 году, хотя попыток было немало. В частности, Мел Гибсон в свое время получил права на адаптацию, но отказался от проекта в 1999 году.

Режиссером шоу выступит создатель драмы «99 домов» Рамина Бахрани. Он же вместе с Амиром Надери напишет сценарий для картины. Исполнительные продюсеры экранизации – Майкл Б. Джордан, Рамин Бахрани, Сара Грин, Алан Гасмер и Питер Джейсен. Главные роли исполнят Майкл Шеннон («Человек из стали» 2013, «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» 2016 и «Под покровом ночи» 2016) и Майкл Б. Джордан («Крид: Наследие Рокки» 2015, «Фантастическая четверка» 2015).

Источник: The Verge