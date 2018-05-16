С 2019 года Sony перестанет выпускать физические копии игр для консоли PS Vita (в Европе и США)

Представители Sony объявили, что американское и европейское подразделения компании прекратят производство физических копий игр для мобильной консоли PS Vita. Соответствующие письма уже разосланы разработчикам. Заявки на производство карт памяти с играми будут приниматься до 15 февраля 2019 года, а их производство будет завершено до 31 марта 2019 года.

Отметим, что разработчики игр для Sony PS Vita по-прежнему смогут разрабатывать и выпускать свои проекты в цифровом виде с помощью онлайн-платформы PlayStation Network. В этом случае игрокам придется покупать достаточно дорогие проприетарные карты памяти, совместимые с консолью, что вряд ли добавит очков и так не самой популярной модели. Азиатское подразделение Sony пока продолжит выпуск физических носителей.

В любом случае принятое решение явно указывает на то, что некогда весьма интересная консоль находится на последних этапах своего жизненного цикла. Помимо дорогих карт памяти и соперничества с более удачным Nintendo 3DS на судьбу выпущенной в 2012 году Sony PS Vita отрицательно повлияло бурное развитие сегмента смартфонов. Современные мобильные игры способны запускать даже модели среднего класса, а специальные геймерские смартфоны предлагают дополнительную функциональность, включая качественные экраны, специализированные органы управления и высокую производительность.

Напомним, что еще в 2015 году руководитель Sony Worldwide Studios заявил, что в текущих рыночных условиях не видит никакого смысла в выпуске обновленной версии Sony PS Vita. Также недавно Sony перестала включать игры для платформ PS3 и PS Vita в бесплатные игры месяца для подписчиков PlayStation Plus, что также указывает на скорый закат старых платформ.

Источник: Engadget