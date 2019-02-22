«Синьхуа» представило первую в мире цифровую телеведущую

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Китайское новостное агентство «Синьхуа» приняло на работу первую в мире цифровую телеведущую новостей.

Как сообщается, киберженщина по имени Синь Сяомэн, разработанная совместно с поисковой компанией Sogou, дебютирует в начале марта. Ей доверено освещать ежегодные заседания Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) — на минуточку, это главные политические события страны.

Напомним, в ноябре прошлого года на «Синьхуа» появился киберведущий мужского пола Чжан Чжао. На данный момент он записал уже более 3400 новостных выпусков общей продолжительностью свыше 10 000 минут.

При этом известно, что в ближайшем будущем его «уволят», заменив более совершенной версией ИИ-комментатора Синь Сяохао, который умеет вставать с места и жестикулировать.

Источник: hightech.plus