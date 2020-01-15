Spotify начал пускать пользователей из Украины в веб-плеер без VPN, но регистрация и приложение пока недоступны





Слухи о запуске сервиса потокового вещания музыки и подкастов Spotify в Украине ходили всю вторую половину прошлого года, но так и не сбылись. Тем не менее, новые факты указывают на то, что запуск всё-таки может состояться. По крайней мере, если раньше Spotify работал в нашей стране только через VPN (пользователь каждые две недели должен был якобы логиниться с территории одной из стран, где сервис работает), то сейчас зайти в его веб-плеер можно из сетей украинских провайдеров, даже если несколько лет им не пользовался.

К сожалению, регистрация в Spotify из Украины по-прежнему закрыта, как и возможность скачать мобильное приложение сервиса в локальных версиях магазинов Google Play и Apple AppStore.

Но так как веб-плеер Spotify уже начал работать в Украине и даёт возможность слушать музыку без VPN, то можно предположить, что компания уже подписала необходимые соглашения по авторским правам в нашем регионе, и полноценный запуск — это вопрос времени. Либо же это техническая ошибка, что менее вероятно, учитывая, что в прошлом Spotify ничего подобного не допускал. Как бы там ни было, уверен, в скором времени компания разъяснит эту ситуацию. А пока владельцы учётных записей сервиса с Украины могут слушать музыку через веб-плеер, как на десктопах, так и на мобильных устройствах.