Стартап Biolife4D напечатал работоспособное мини-сердце





Стартап Biolife4D заявил о создании самой реалистичной на сегодняшний день копии человеческого сердца. Как сообщает Digital Trends, компания разработала технологию, которая позволяет печатать органы из клеток крови человека, преобразованных сначала в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, а затем — в сердечную ткань.

Миниатюрное сердце от Biolife4D состоит из четырех камер — точь-в-точь как настоящее. Кроме того, оно может сокращаться.

Пересадить человеку или животным его пока нельзя, однако для тестирования лекарств и изучения болезней оно подойдет идеально. Предполагается, что использование человеческого органа, пускай и выполненного в меньшем масштабе, повысит достоверность исследований, которые сегодня проводятся на сердцах животных.

Конечная цель компании — печать полноценных человеческих сердец, пригодных для пересадки, что в перспективе решит проблему нехватки донорских органов. Кроме того, если печатать такие органы из клеток самих пациентов, то это снизит до нуля риск отторжения и позволит отказаться от использования иммунодепрессантов, отмечают исследователи. Однако прежде чем данный замысел воплотится в жизнь, компании предстоит усовершенствовать технологию, в частности, повысить эффективность процесса перепрограммирования клеток, а также разработать методику, при помощи которой можно будет более точно копировать естественный внеклеточный матрикс сердца, выполняющий роль каркаса в органе, и провести тщательные испытания на животных.

Пока неизвестно, сколько времени займет подготовка. Представители Biolife4D рассчитывают, что смогут напечатать полнофункциональное человеческое сердце настоящего размера уже через три года.

Источник: hightech.plus