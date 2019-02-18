Thispersondoesnotexist.com — сайт, на котором при каждом заходе нейросеть генерирует новое реалистичное человеческое лицо
Разработчик Филипп Ван, работающий в Uber, запустил сайт Thispersondoesnotexist.com— генератор лиц людей, которых не существует в реальной жизни. При каждом заходе на страницу сервер практически мгновенно создает реалистичный фотопортрет человека, почти неотличимый от настоящего. При этом все лица уникальны и ни разу не повторяются.
Как сообщается, проект построен на решении StyleGAN, код которого компания Nvidia недавно выложила в открытый доступ на GitHub. Напомним, данная разработка основана на состязании двух нейросетей, одна из которых создает лица, опираясь на черты нескольких людей и адаптируя их под определенные возраст, пол, мимику и многие другие параметры, а вторая «отбраковывает» изображения до тех пор, пока не посчитает сгенерированную фотографию настоящей.
Напоследок отметим, что несмотря на то, что ИИ обучен генерировать человеческие лица, теоретически StyleGAN может имитировать любой фотоисточник — например, персонажей из аниме.
The StyleGAN anime face interpolations are solid:
— https://t.co/JtzWaQ1rLT
— https://t.co/dl5AqXYqlc
— https://t.co/FaldMdAbyQ pic.twitter.com/7T7hoCDXMg
— gwern (@gwern) 12 февраля 2019 г.
StyleGANのアニメキャラクター生成．すごい pic.twitter.com/ALd675mjLL
— Ryobot | りょぼっと (@_Ryobot) 12 февраля 2019 г.
Источник: Сегодня