Thispersondoesnotexist.com — сайт, на котором при каждом заходе нейросеть генерирует новое реалистичное человеческое лицо

Разработчик Филипп Ван, работающий в Uber, запустил сайт Thispersondoesnotexist.com— генератор лиц людей, которых не существует в реальной жизни. При каждом заходе на страницу сервер практически мгновенно создает реалистичный фотопортрет человека, почти неотличимый от настоящего. При этом все лица уникальны и ни разу не повторяются.

Как сообщается, проект построен на решении StyleGAN, код которого компания Nvidia недавно выложила в открытый доступ на GitHub. Напомним, данная разработка основана на состязании двух нейросетей, одна из которых создает лица, опираясь на черты нескольких людей и адаптируя их под определенные возраст, пол, мимику и многие другие параметры, а вторая «отбраковывает» изображения до тех пор, пока не посчитает сгенерированную фотографию настоящей.

Напоследок отметим, что несмотря на то, что ИИ обучен генерировать человеческие лица, теоретически StyleGAN может имитировать любой фотоисточник — например, персонажей из аниме.

Источник: Сегодня