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Украинский фильм «Племя» на YouTube посмотрели более 50 миллионов раз

Украинский фильм «Племя» на YouTube посмотрели более 50 миллионов раз

Украинский фильм «Племя» на YouTube посмотрели более 50 миллионов раз


Фильм «Племя» (2014) украинского режиссера Мирослава Слабошпицкого посмотрели более 50 миллионов раз на YouTube — социальная подростковая драма с рейтингом «18+» доступна для легального просмотра на канале Video Land.

Как отмечает The Village Україна, «Племя» — первый украинский фильм, которому удалось достичь такого результата (свыше 50 млн просмотров) на YouTube. В то же время потенциально фильм могло посмотреть больше зрителей, ведь это статистика сугубо по YouTube, которая не учитывает данные по стримингових платформах и сборы в кинотеатрах в год премьеры, а также продажи на DVD и Blu Ray.

«Племя» является дебютной полнометражной работой режиссера Мирослава Слабошпицкого и выделяется тем, что является первым фильмом в мире, снятым без единого слова — исключительно на украинском языке жестов, без субтитров, интертитров или закадрового голоса. Фильм рассказывает историю о молодом парне Сергее, который прибывает в интернат для глухих, где вступает в криминальную группировку «Племя» и влюбляется в девушку Аню.

Мировая премьера ленты состоялась 21 мая 2014 на Каннском кинофестивале, а в Украине — 11 сентября 2014. Лента вышла в прокат в десятках стран и была представлена ​​более чем 100 кинофестивалях мира, где получила более 40 наград, среди которых Европейский киноприз и три приза Каннского кинофестиваля.

Источник: The Village и Video Land YouTube

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