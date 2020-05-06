Украинский фильм «Племя» на YouTube посмотрели более 50 миллионов раз





Фильм «Племя» (2014) украинского режиссера Мирослава Слабошпицкого посмотрели более 50 миллионов раз на YouTube — социальная подростковая драма с рейтингом «18+» доступна для легального просмотра на канале Video Land.

Как отмечает The Village Україна, «Племя» — первый украинский фильм, которому удалось достичь такого результата (свыше 50 млн просмотров) на YouTube. В то же время потенциально фильм могло посмотреть больше зрителей, ведь это статистика сугубо по YouTube, которая не учитывает данные по стримингових платформах и сборы в кинотеатрах в год премьеры, а также продажи на DVD и Blu Ray.

«Племя» является дебютной полнометражной работой режиссера Мирослава Слабошпицкого и выделяется тем, что является первым фильмом в мире, снятым без единого слова — исключительно на украинском языке жестов, без субтитров, интертитров или закадрового голоса. Фильм рассказывает историю о молодом парне Сергее, который прибывает в интернат для глухих, где вступает в криминальную группировку «Племя» и влюбляется в девушку Аню.

Мировая премьера ленты состоялась 21 мая 2014 на Каннском кинофестивале, а в Украине — 11 сентября 2014. Лента вышла в прокат в десятках стран и была представлена ​​более чем 100 кинофестивалях мира, где получила более 40 наград, среди которых Европейский киноприз и три приза Каннского кинофестиваля.

Источник: The Village и Video Land YouTube