В Epic Games Store стартовала «Праздничная распродажа»: 12 бесплатных игр, купон на 300 грн и скидки до 75% на избранные игры





Цифровой магазин игр Epic Games Store запустил свою первую «Праздничную распродажу», которая продлится с 19 декабря 2019 года по 1 января 2020 года. В рамках акции игроки получат купон Epic на 300 грн, 12 бесплатных игр (каждый день акции — новая) и скидки до 75% на игры.

Чтобы получить купон на 300 грн ($10), достаточно войти в учетную запись Epic Games и нажать кнопку «Получить купон».

Купон можно использовать при покупке участвующих в акции игр стоимостью 399 грн и выше ($14,99+). Купон Epic на сумму 300 грн будет автоматически применён при оплате. Если игрок совершит свою первую покупку или получит бесплатную игру в рамках этой акции прежде, чем нажмёт кнопку «Получить купон», то первый купон Epic на сумму 300 грн будет выдан автоматически. При этом после каждой покупки с соблюдением данных условий магазин подарит еще один купон Epic на 300 грн. Купоны действуют до 1 мая 2020 года.

На отдельной странице Epic Games Store собрал игры со скидкой до 75% (доступен по следующей ссылке), в список входят такие проекты, как Division 2, Borderlands 3, Outer Worlds, Red Dead Redemption 2, Satisfactory, World War Z и другие.

Также игрокам предлагают возвращаться в магазин каждый день, чтобы получать новую бесплатную игру с 18:00 19 декабря 2019 года до 18:00 1 января 2020 года. Каждая новая бесплатная игра доступна только один день, при этом бесплатные игры можно получать даже на смартфоне, просто открыв магазин Epic Games в браузере (бесплатные игры доступны по следующей ссылке).

К примеру, сегодняшняя бесплатная игра — это пошаговая стратегия Into The Breach от Subset Games, в которой игрок управляет мощными мехами из будущего, чтобы отразить инопланетную угрозу.

Источник: Epic Games Store