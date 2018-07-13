В Steam бесплатно раздают «симулятор хакера» Hacknet c интерфейсом компьютерного терминала

В Steam бесплатно раздают «хакерский симулятор» Hacknet с интерфейсом компьютерного терминала, раздача продлится до 20:00 завтрашнего дня. Для того, чтобы получить игру, достаточно перейти на ее страницу по следующей ссылке и нажать кнопку «Установить игру», после чего она навсегда останется в вашей Steam-библиотеке.

Интерфейс игры основан на настоящих командах из системы UNIX, что создаёт атмосферу истинного, а не «голливудского хакерства». По сюжету Hacknet с вами связывается «призрак» покойного хакера, чья смерть, вопреки новостям в СМИ, была вовсе не случайной. Следуя его указаниям, игроку предстоит раскрыть тайну смерти, взламывая межсетевую защиту.

Игрок волен следовать указаниям из электронных писем от Бита или же играть на своё усмотрение, выискивая подсказки и обрывочные сведения в разных системах. Hacknet не предлагает простых решений, однако дизайн и обучающая система позволят насладиться игрой тем, кто никогда не работал с терминалами, и порадуют тех, кто разбирается в данной теме.

Источник: Steam