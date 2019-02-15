В Steam стартовала акция «2K Publisher Weekend» со скидками до 80% на игры Bioshock, Civilization, XCOM, Borderlands, Mafia (плюс бесплатные выходные NBA 2K19 и Arma 3)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

В преддверии выходных сервис Steam объявил о трех интересных предложениях, позволяющих сэкономить на покупке и поиграть в отдельные игры на протяжении уикэнда бесплатно.

Итак, бесплатно в период до 18 февраля можно будет опробовать симулятор баскетбола NBA 2K19 от геймстудии Visual Concepts. Если игра понравится, то ее можно купить со скидкой 67% (в результате стандартная версия обойдется в 270 грн вместо 819 грн).

Второе предложение бесплатной игры исходит от Bohemia Interactive, которая даст поиграть в военную игру Arma 3 с 20 видами боевой техники и 40 видами оружия. Акционная стоимость игры в этот период на 66% ниже стандартной и составляет 339 грн вместо 999 грн.

И, наконец, издатель 2K Games объявляет акцию 2K Publisher Weekend во время которой можно купить игры со скидкой до 80%. В списке акционных предложений можно найти представителей таких франшиз, как Sid Meier’s Civilization, XCOM, Borderlands, Bioshock, Mafia и т.д.

Источник: Steam (1, 2, 3)