Variety: «Дэдпул 3» запустили в производство, сценарий к нему напишут сестры Молинье («Закусочная Боба»), а главную роль сыграет… Райан Рейнольдс





После приобретения компанией Disney конкурента 21st Century Fox судьба франшизы «Дэдпул» была под большим вопросом. Фильм категории R с пошлыми шутками — совсем не то, чего ждет от Disney его традиционная семейная аудитория. Масла в огонь недавно подлил автор одноименного комикса Роб Лайфилд, который заявил, что фильм «Deadpool 3» выйдет не ранее 2025 года.

Однако создатели франшизы и исполнитель титульной роли Райан Рейнольдс все же смогли убедить студию в том, что и такой контент нужен зрителю, так что Disney в итоге дал добро на производство третьей части серии. Роль болтливого наемника в очередной раз исполнит Райан Рейнольдс, здесь сюрпризов нет, а вот сценарий поручили написать сестрам Молинье, что для фанатов Дэдпула звучит не слишком обнадеживающе. Впрочем, Лиззи Молинье-Логелин и Венди Молинье сделали себе имя в качестве сценаристов мультсериала «Закусочная Боба» / Bob’s Burgers, который отличается достаточно черным юмором.

Так как речь идет о самой ранее стадии производства, данных об актерском составе, режиссере и сюжете «Deadpool 3» пока нет. Вполне возможно, что в картину начнут понемногу вводить персонажей из Marvel, так как Кевин Файги обещал, что все новички из 21st Century Fox в лице «Людей Икс» в итоге вольются в общую семью Marvel Cinematic Universe. В любом случае, премьера картины наверняка состоится в ближайшие 2-3 года, так что фанатам Дэдпула не придется ждать до 2025 года.

Напомним, что два фильма серии суммарно собрали более 1,5 млрд киносборов ($783 млн в 2016 году и $785 млн в 2018 году), что является более чем впечатляющим результатом для картин со «взрослым» рейтингом R.

Источник: Variety