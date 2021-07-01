Видео дня: Словацкий летающий автомобиль AirCar Prototype 1 осуществил 35-минутный перелет между Нитрой и Братиславой





Практически все существующие на сегодняшний день проекты летающих автомобилей отличаются футуристичностью и отдаленностью от реальности — они прекрасно выглядят на бумаге, но поднимаются в воздух в лучшем случае на презентациях, а в худшем — в компьютерных анимациях. На этом фоне выгодно выделяется проект AirCar от словацкого изобретателя Штефана Кляйна, который налетал более 40 часов и осуществил 142 успешных взлетов и посадок в аэропорту Братиславы.

Разработчик работает над летающими автомобилями более 30 лет, однако именно сейчас его модель AirCar Prototype 1 максимально близка к реальному использованию. Чтобы доказать это, Штефан Кляйн взлетел из аэропорта Нитры и через 35 минут приземлился в аэропорту Братиславы, преодолев порядка 70 км, после чего сложил крылья, втянул хвост и отправился по дорогам общего пользования в центр столицы Словакии.

Во время полета двухместный AirCar Prototype 1 с двигателем BMW мощностью 160 л.с. набрал скорость 170 км/ч (его максимальная скорость составляет 190 км/ч), поднялся на высоту 2,5 км и осуществлял повороты под углом 45 градусов, чтобы проверить маневренность. Кстати, в отличие от моделей класса VTOL (вертикальный взлет и посадка), летающему автомобилю из Словакии нужна классическая взлетно-посадочная полоса.

В ближайших планах Штефана Кляйна разработка более крупного 300-сильного летающего автомобиля, который сможет получить в Европе стандартную аэросертификацию CS-23 и в то же время дорожное разрешение M1 для движения по дорогам общего пользования.

Источник: Engadget