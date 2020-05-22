Внезапно: Стриминговый сервис HBO Max выпустит режиссерскую версию «Лиги справедливости» от Знака Снайдера в 2021 году, на доработку может уйти $20-30 млн





В среде фанатов супергеройских фильмов существует упорное убеждение, что фильм Justice League / «Лига справедливости» должен был получиться шедевром, но вынужденный уход режиссера Зака Снайдера и осторожность студии привела к известному (и печальному) результату — провальной кинотеатральной версии от Джосса Уидона. Своебразной притчей во языцех стало существование мифической режиссерской версии фильма Snyder Cut, в которой все события связаны между собой, а сюжет интересен и изящен настолько, что зрители рыдают от счастья на финальных титрах. На этой неделе весьма неожиданно сервис HBO Max объявил, что особая версия фильма все-таки выйдет в 2021 году.

Режиссерская версия фильма Justice League пока не существует в природе, однако упорство фанатов, желание Зака Снайдера показать свою версию событий (и реабилитироваться), отсутствие свежего контента из-за пандемии коронавируса и готовность HBO Max оплатить проект привело к удачному стечению обстоятельств, которые в итоге позволят реализовать данный проект.

У Зака Снайдера осталось солидное количество отснятого материала, который в итоге не вошел в кинотеатральную версию Джосса Уидона, однако эксперты не исключают, что автор может привлечь актеров из фильма для досъемок важных для сюжета эпизодов. С монтажом и спецэффектами проще, голливудские студии сейчас простаивают без работы, так что свободных ресурсов более, чем достаточно. По одной из версий Snyder Cut длительностью 214 минут уже на 90% готов и требует лишь небольшой доработки. По другой версии, все что есть у Снайдера — сырые сцены, которым требуется длительная доработка, монтаж и поспродакшен общей стоимостью порядка $20-30 млн.

Также неизвестно, в каком формате выпустят «Justice League Snyder Cut» — четырехчасовый фильм, пара двухчасовых фильмов или мини-сериал из шести эпизодов длительностью порядка 45 минут каждая, более уместный для стримингового сервиса HBO Max. Ожидается, что окончательное решение будет принято ближе к дате релиза.

Источник: Polygon