Второй сезон супергеройского сериала Doom Patrol / «Роковой патруль» выйдет 25 июня, HBO Max опубликовал первый трейлер [видео]

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Стриминговый сервис HBO Max опубликовал первый трейлер второго сезона сериала Doom Patrol / «Роковой патруль», который рассказывает о супергероях-изгоях.

В новом сезоне герои будут искать дочь доктора Найлса Колдера Дороти, причем не для того, чтобы спасти ее от кого-то, а для того, чтобы спасти от нее всех жителей Земли.

Напомним, что все участники команды получили свои возможности в результате несчастных случаев и неудачных экспериментов, что не могло не повлиять на их психику и отношение к жизни. В главных ролях снялись Тимоти Далтон, Брендан Фрейзер, Мэтт Бомер, Джоиван Уэйд, Дайан Герреро и другие.

Премьера второго сезона сериала Doom Patrol / «Роковой патруль» состоится 25 июня 2020 года.

Источник: HBO Max