Waymo учит свои робомобили взаимодействовать с машинами экстренных служб

Неспособность взаимодействовать с машинами экстренных служб — один из главных факторов, тормозящих развитие автономного транспорта во многих странах мира, где активно идет обкатка робомобилей. Решить эту проблему одной из первых взялась компания Waymo. Она тесно сотрудничает с полицейскими и другими городскими службами американского города Чандлер, штат Аризона, в котором проходят испытания ее беспилотников.

Как сообщается, у этого сотрудничества уже есть первые результаты: робомобили освоили новые навыки, делающие автономный транспорт более безопасным и управляемым. Например, «заприметив» позади себя машину с проблесковыми маячками, автопилот Waymo съедет к краю дороги и затормозит. По словам чандлерских пожарных, робомобили справляются с этой задачей быстрее многих водителей.

Кроме того, недавно компания опубликовала видео, на котором показано как беспилотный автомобиль подчиняется сигналам регулировщика: сначала он останавливается на перекрестке на запрещающий сигнал, а затем продолжает движение после соответствующего разрешения.

До сих пор в городе не было серьезных инцидентов между полицией и автономным транспортом, однако в случае каких-либо проблем офицеры могут в любой момент позвонить в представительство компании и запросить помощь. Хотя у сотрудников Waymo нет возможности удаленно управлять машинами, они могут, например, направить попавший в ДТП робомобиль на обочину или отправить его на полицейскую штраф-стоянку.

Напоследок отметим, что как отмечает Bloomberg, в массовом распространении самоуправляемых автомобилей заинтересованы не только автопроизводители, но и правоохранители. Обе стороны надеются, что автономный транспорт в значительной степени сократит количество аварий, большинство из которых сегодня происходит по вине людей.

Источник: hightech.plus