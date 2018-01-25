«Авиалинии Антонова» открыли офис в США и перевезли крупногабаритный спутник по заказу Orbital ATK

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Судя по всему, у компании «Авиалинии Антонова» настолько много заказчиков из США, что она вынуждена была открыть новый офис в Хьюстоне, штат Техас. И теперь новый офис позволяет координировать работу с новыми заказчиками, которым для перевозки их грузов требуются большие самолёты. Так, компания выполнила очередной заказ в США на перевозку крупногабаритного спутника связи. На этот раз заказчиком выступила компания Orbital ATK. Об этом сообщается на странице «Авиалиний Антонова» в социальной сети Facebook.

Al Yah 3 – это первый из спутников, созданных компанией Orbital ATK на базе современной платформы GEOStar-3. Он размещался в контейнере длиной 11,4 м, шириной 4,6 м, высотой 4,1 м. Его вес составил 23 т.

Из Вашингтонского международного аэропорта имени Джона Даллеса (США) в Кайенна (Французская Гвиана), груз доставил один из семи самолетов Ан-124-100 авиакомпании «Авиалинии Антонова».

«Из-за больших габаритов и веса груза, мы использовали низкопрофильную эстакаду, разработанную и изготовленную ГП «Антонов» специально для обеспечения транспортировки спутникового и космического оборудования, безопасной и эффективной загрузки и выгрузки спутника», – рассказал Амнон Эрлих (Amnon Ehrlich), Директор по продажам услуг «Авиалиний Антонова» в регионе Северной Америки.

Амнон Эрлих также добавил, что в Вашингтонский международный аэропорт имени Джона Даллеса самолёт вернулся с новым контейнером для космических аппаратов «Галилео», разработанным компанией Orbital ATK, чтобы выполнить перевозку другого спутникового оборудования по заказу Orbital ATK.

«Мы гордимся тем, что Orbital ATK выбрала нашу компанию в качестве партнёра по выполнению перевозки этого груза, что ещё раз доказывает готовность «Авиалиний Антонова» и в дальнейшем предоставлять своим заказчикам высококачественные транспортные услуги по доставке аэрокосмического оборудования в различные места мира», – добавил Амнон Эрлих.

Добавим, недавно украинский самолёт Ан-124-100 «Руслан» использовался для перевозки части ракеты для компании SpaceX. А в конце 2017 года украинская авиастроительная компания ГП «Антонов» заключила контракт с французской компанией «Боллоре» на перевозку европейских спутников и сопутствующего оборудования для них при помощи самолётов Ан-124 «Руслан».

Источник: Facebook