«Авиалинии Антонова» открыли офис в США и перевезли крупногабаритный спутник по заказу Orbital ATK
Судя по всему, у компании «Авиалинии Антонова» настолько много заказчиков из США, что она вынуждена была открыть новый офис в Хьюстоне, штат Техас. И теперь новый офис позволяет координировать работу с новыми заказчиками, которым для перевозки их грузов требуются большие самолёты. Так, компания выполнила очередной заказ в США на перевозку крупногабаритного спутника связи. На этот раз заказчиком выступила компания Orbital ATK. Об этом сообщается на странице «Авиалиний Антонова» в социальной сети Facebook.
Al Yah 3 – это первый из спутников, созданных компанией Orbital ATK на базе современной платформы GEOStar-3. Он размещался в контейнере длиной 11,4 м, шириной 4,6 м, высотой 4,1 м. Его вес составил 23 т.
Из Вашингтонского международного аэропорта имени Джона Даллеса (США) в Кайенна (Французская Гвиана), груз доставил один из семи самолетов Ан-124-100 авиакомпании «Авиалинии Антонова».
«Из-за больших габаритов и веса груза, мы использовали низкопрофильную эстакаду, разработанную и изготовленную ГП «Антонов» специально для обеспечения транспортировки спутникового и космического оборудования, безопасной и эффективной загрузки и выгрузки спутника», – рассказал Амнон Эрлих (Amnon Ehrlich), Директор по продажам услуг «Авиалиний Антонова» в регионе Северной Америки.
Амнон Эрлих также добавил, что в Вашингтонский международный аэропорт имени Джона Даллеса самолёт вернулся с новым контейнером для космических аппаратов «Галилео», разработанным компанией Orbital ATK, чтобы выполнить перевозку другого спутникового оборудования по заказу Orbital ATK.
«Мы гордимся тем, что Orbital ATK выбрала нашу компанию в качестве партнёра по выполнению перевозки этого груза, что ещё раз доказывает готовность «Авиалиний Антонова» и в дальнейшем предоставлять своим заказчикам высококачественные транспортные услуги по доставке аэрокосмического оборудования в различные места мира», – добавил Амнон Эрлих.
Добавим, недавно украинский самолёт Ан-124-100 «Руслан» использовался для перевозки части ракеты для компании SpaceX. А в конце 2017 года украинская авиастроительная компания ГП «Антонов» заключила контракт с французской компанией «Боллоре» на перевозку европейских спутников и сопутствующего оборудования для них при помощи самолётов Ан-124 «Руслан».
Источник: Facebook
- Ан-124 «Руслан» - это тяжёлый дальний транспортный самолёт, разработанный в ОКБ им. О. К. Антонова. Он является самым грузоподъёмным в мире серийным грузовым самолётом. Ан-124 «Руслан» имеет длину 69,1 м и размах крыла 73,3 м. Его грузоподъёмность составляет 120 т (до 150 т в специальной модификации Ан-124-100М-150).
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- Изначально самолёт Ан-124 «Руслан» создавался в первую очередь для воздушной транспортировки мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, таких как тягач МЗКТ-79221, а также для проведения крупномасштабных десантных воздушных перевозок личного состава и тяжёлой боевой техники. Также самолёт предназначался и для крупнотоннажных перевозок в интересах народного хозяйства. Гражданский вариант самолёта может выполнять полёты на всех географических широтах и предназначен для перевозки грузов, в том числе нестандартных крупногабаритных.
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- Первый полёт опытный образец самолёта Ан-124 совершил 24 декабря 1982 года в Киеве. На вооружение военно-транспортной авиации СССР самолёт поступил в январе 1987 года, всего были построены 56 машин, в том числе один прототип для наземных статических испытаний.