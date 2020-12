Bloomberg: Microsoft разрабатывает собственные процессоры ARM для серверов и потребительской линейки Surface

Как сообщает Bloomberg, Microsoft решила последовать примеру Apple и занялась разработкой процессоров ARM для серверов и потребительских ПК линейки Surface.

Задолго до того, как NVIDIA договорилась о покупке британского разработчика процессорных микроархитектур ARM графическому чипмейкеру NVIDIA, а Apple решилась перевести свои компьютеры и ноутбуки с процессоров Intel на процессоры собственной разработки на архитектуре ARM, Microsoft решилась на перезапуск Windows RT под новым названием Windows 10 on ARM и принялась развивать новую категорию мобильных ПК Always Connected PC на процессорах ARM с ОС Windows 10 — это альтернатива обычным моделям с x86-совместимыми процессорами Intel и AMD. Напомним, Microsoft и Qualcomm развивают соответствующую экосистему с конца 2017 года. Такие ноутбуки выгодно выделяются автономностью, но работают далеко не со всеми приложениями x86. Собственно, отсутствие поддержки 64-разрядного ПО (x86) сильно ограничивает ноутбуки Windows on ARM в части функциональных возможностей.

Но отсутствие поддержки обычных десктопных x64-приложений не единственная проблема ноутбуков Always Connected PC. Пока скромная производительность и высокая цена не оставляет таким устройствам никаких шансов на успех. В октябре Microsoft выпустила обновленный планшет Surface Pro X на SoC Snapdragon 8cx Gen 2 (фактически, это разогнанная версия Snapdragon 8cx 2018 года) по цене $1500. В то же время цена на новый MacBook Air (M1) начинается с $999 ($899 — специальная цена для образовательного сегмента).

Microsoft усердно занимается устранением недостатков ноутбуков Always Connected PC на процессорах ARM с ОС Windows 10 — полторы недели назад вышла бета-версия эмулятора x64 для версии ОС Windows 10 on ARM. В то же время ARM чипы собственной разработки вместо решений Qualcomm, использующихся в горстке моделей, вполне могут решить второй существенный недостаток — повысить производительность и снизить цену ноутбуков Always Connected PC.

Пока что проект находится на ранних этапах разработки и, как всегда в таких случаях, нельзя быть на 100% уверенным, что разработка увенчается успехоми доберется до рынка в составе коммерческих устройств. Сообщается, что инициативой занимается команда под руководством Джейсона Зандера, отвечающего за развитием облачных сервисов Azure. Предполагается, что Microsoft сфокусирована в первую очередь на серверных чипах ARM для дата-центров, но и подразделение Surface также находится в приоритете.

В комментарии The Verge представитель Microsoft размыто заявил, что компания продолжает инвестировать в НИОКР и параллельно укрепляет партнерство с широким кругом поставщиков чипов.

Остается добавить, что собственные ARM-процессоры есть и у Amazon — в конце 2019 года дебютировало второе поколение серверных SoC Graviton2.