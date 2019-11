Дональд Трамп попросил Тима Кука помочь с 5G в США

Как мы знаем, президент США Дональд Трамп выступает за скорейшее внедрение мобильной связи пятого поколения в США. Более того, он даже хочет внедрить технологию 6G «как можно скорее», хотя она всё ещё лишь разрабатывается.

Продолжая продвигать идею скорейшего внедрения связи 5G, Дональд Трамп решил заручиться поддержкой технологических гигантов. Во время недавней поездки в Техас он попросил генерального директора Apple Тима Кука «посмотреть, сможет ли он вовлечь Apple в создание 5G в США». Об этом говорится в сообщении президента США в сервисе микроблогов Twitter. При этом трамп считает, что у Apple есть всё необходимое для этой задачи: «Деньги, Технологии, Представление и Кук!»

During my visit yesterday to Austin, Texas, for the startup of the new Mac Pro, & the discussion of a new one $billion campus, also in Texas, I asked Tim Cook to see if he could get Apple involved in building 5G in the U.S. They have it all — Money, Technology, Vision & Cook!l

