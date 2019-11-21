Дональд Трамп попросил Тима Кука помочь с 5G в США





Как мы знаем, президент США Дональд Трамп выступает за скорейшее внедрение мобильной связи пятого поколения в США. Более того, он даже хочет внедрить технологию 6G «как можно скорее», хотя она всё ещё лишь разрабатывается.

Продолжая продвигать идею скорейшего внедрения связи 5G, Дональд Трамп решил заручиться поддержкой технологических гигантов. Во время недавней поездки в Техас он попросил генерального директора Apple Тима Кука «посмотреть, сможет ли он вовлечь Apple в создание 5G в США». Об этом говорится в сообщении президента США в сервисе микроблогов Twitter. При этом трамп считает, что у Apple есть всё необходимое для этой задачи: «Деньги, Технологии, Представление и Кук!»

During my visit yesterday to Austin, Texas, for the startup of the new Mac Pro, & the discussion of a new one $billion campus, also in Texas, I asked Tim Cook to see if he could get Apple involved in building 5G in the U.S. They have it all — Money, Technology, Vision & Cook!l — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2019

К сожалению для президента США, Apple почти не имеет отношения к фактической разработке или внедрению инфраструктуры 5G в США. Это связано с тем, что Apple не является оператором мобильной связи. Хотя она и может повлиять на рынок, выпустив очередную модель iPhone с поддержкой нового стандарта связи. Когда у конечных потребителей будет большое количество аппаратов с поддержкой 5G, то и операторы сотовой связи будут более заинтересованы в скорейшем внедрении этого стандарта в своих сетях.

Более того, улучшить ситуацию с внедрением связи 5G в США сама Apple пока что не может. Недавно она анонсировала свои модели iPhone 11, которые не поддерживают связь пятого поколения. Таким образом, лишь следующая версия iPhone, теоретически, может получить поддержку нового стандарта связи. Недавно Apple выкупила у Intel бизнес по выпуску мобильных модемов и теперь занимается разработкой собственных чипов для обеспечения мобильной связи. И, вероятно, iPhone модельного ряда 2020 года действительно получит поддержку мобильной связи пятого поколения. Если компания не столкнётся с какими-либо существенными трудностями в этом направлении. Но презентация смартфонов Apple следующего поколения состоится почти через год.

А пока что повлиять на внедрение мобильной связи нового поколения могут лишь операторы сотовой связи. В США насчитывается четыре крупных мобильных оператора: Verizon, AT&T, T-Mobile и Sprint. Именно они устанавливают базовые станции мобильной связи, и к ним следовало бы обращаться Дональду Трампу для ускорения внедрения нового стандарта пятого поколения. Что касается Apple, то Тим Кук ещё в 2016 году исключил возможность выхода компании на рынок мобильной связи.

Не уточняется, как Тим Кук ответил на предложение Трампа.

Источник: The Verge