Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились в Лас-Вегасе — спустя почти 20 лет после помолвки

Как стало известно из публикации в On The JLo, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились. Небольшая церемония состоялась 17 июля в The Little White Wedding Chapel в Лас-Вегасе. Актриса назвала мероприятие «самой лучшей ночью» в окружении «лучших свидетелей, которых только можно себе представить».

Похоже, что это не было запланированным бракосочетанием. Пара стояла в очереди с другими молодоженами на свадьбу и даже переодевалась в комнате отдыха и мужском туалете на месте. По данным осведомлённого источника, пара «просто хотела пожениться», что привело к спонтанной церемонии. Лопес подписала свой пост «миссис Дженнифер Линн Аффлек». Так что похоже, молодая супруга взяла фамилию актёра.

«Мы сделали это. Любовь прекрасна. Любовь добра. И, оказывается, любовь терпелива. Двадцать лет терпения. Именно то, что мы хотели», — сообщила на радостях Дженнифер Лопес.

Отметим, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес познакомились, когда снимались в фильме «Джильи». Фильм провалился в прокате, но, тем не менее, сблизил пару. К концу 2002 года пара была помолвлена ​​и снова вместе снялась в другом фильме Кевина Смита «Девушка из Джерси», который вышел на экраны в 2004 году. Но отношения у них тогда не сложились. В дальнейшем Аффлек женится на своей партнерше по фильму «Сорвиголова» Дженнифер Гарнер.

И Аффлек, и Лопес продолжили успешные карьеры после разрыва. Дженнифер Лопес снялась в длинной череде успешных романтических комедий, продолжая при этом свою масштабную музыкальную карьеру. Бен Аффлек впоследствии стал режиссёром, а также успешным актером, получив в 2012 году награду «Лучший фильм» за «Арго». Затем он снялся в фильмах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости» Зака ​​Снайдера.

Сейчас молодожёны также задействованы в ряде проектов. Бен Аффлек снимает свою безымянную драму о том, как компания Nike стремилась привлечь к сотрудничеству Майкла Джордана. У него также есть ряд актёрских проектов, в том числе «Гипнотик» Роберта Родригеса и еще одна роль Бэтмена в сольном фильме «Флэш» с Эзрой Миллер. Позже в этом году Лопес выпустит свой боевик «Мать» на Netflix.

