Электромобиль Porsche Taycan взорвался и сгорел в гараже хозяина из Флориды, автопроизводитель уже занимается расследованием [видео]

Издание Electrek сообщило, что один из первых в США электромобилей Porsche Taycan взорвался в гараже хозяина. Начавшийся после этого пожар уничтожил сам электромобиль, гараж и часть дома, но пострадавших, к счастью, нет. Инцидент уже подтвердил представитель немецкого автопроизодителя.

Информация о взрыве и пожаре изначально появилась в twitter, однако первоначальный твит уже удален.

IT WAS A TAYCAN @Porsche @QTRResearch @lopezlinette @CGrantWSJ TREAT PORCSE THE SAME WAY YOU TREAT TESLA DO IT AND DO IT NOW. DM FOR USE OF THE VIDEO BTW pic.twitter.com/XDiMPuL6w2

— options trader (@VWCHARTS) February 17, 2020