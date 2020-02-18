Электромобиль Porsche Taycan взорвался и сгорел в гараже хозяина из Флориды, автопроизводитель уже занимается расследованием [видео]

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Издание Electrek сообщило, что один из первых в США электромобилей Porsche Taycan взорвался в гараже хозяина. Начавшийся после этого пожар уничтожил сам электромобиль, гараж и часть дома, но пострадавших, к счастью, нет. Инцидент уже подтвердил представитель немецкого автопроизодителя.

Информация о взрыве и пожаре изначально появилась в twitter, однако первоначальный твит уже удален.

IT WAS A TAYCAN @Porsche @QTRResearch @lopezlinette @CGrantWSJ TREAT PORCSE THE SAME WAY YOU TREAT TESLA DO IT AND DO IT NOW. DM FOR USE OF THE VIDEO BTW pic.twitter.com/XDiMPuL6w2 — options trader (@VWCHARTS) February 17, 2020

Чуть позже в сети появилось короткое видео с последствиями пожара, при этом по остаткам автомобиля и дискам фанаты Porsche опознали электромобиль Taycan.

Сообщается, что инцидент произошел в штате Флорида 16 февраля. На данный момент в Porsche занимаются расследованием случае и пока не готовы комментировать событие.

Отметим, что Porsche начал поставки электромобилей Taycan американским клиентам только в декабре 2019 года, на данный момент поставлено всего 130 экземпляров.

Напомним, что серийный электромобиль Porsche Taycan был официально представлен в сентябре прошлого года, первыми на рынок вышли версии Turbo и Turbo S стоимостью $150 тыс. и $185 тыс. соответственно.

Источник: Electrek