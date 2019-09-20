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Tesla установила на Нюрбургринге постоянный Supercharger и заявила, что Model S уже проезжает Нюрбургринг за 7:20, а после доработок сможет показать время 7:05

Tesla установила на Нюрбургринге постоянный Supercharger и заявила, что Model S уже проезжает Нюрбургринг за 7:20, а после доработок сможет показать время 7:05

Tesla установила на Нюрбургринге постоянный Supercharger и заявила, что Model S уже проезжает Нюрбургринг за 7:20, а после доработок сможет показать время 7:05


Компания Tesla заявила, что электромобиль Tesla Model S на основе новой платформы Plaid с тремя электродвигателями уже может пройти круг по Нюрбургрингу за 7 минут 20 секунд, но этот результат компанию не устраивает.

Именно поэтому прототип заберут для доработки, после которой он сможет нацелиться на время 7 минут 5 секунд (для сравнения, текущий рекорд для четырехместных электромобилей удерживает Porsche Taycan со временем 7:42).

Заявление о том, что Tesla Model S уже способна пройти круг по Нюрбургрингу за 7 минут 20 секунд подтверждается независимыми наблюдателями. Более того, представители компании опубликовали технические данные по мощности и ускорению на различных участках трассы, по которым можно оценить эффективность прототипа.

Чтобы доказать серьезность своих намерений, инженеры Tesla даже установили вблизи трассы Нюрбургринг фирменную скоростную зарядную станцию Supercharger. При этом в ответ на вопрос одного из подписчиков специально уточнили, что это не временная точка подзарядки для тестов, а постоянная станция.

Впрочем, не всё у американской компании в Германии так гладко, как хочется — во время тестов красный экземпляр пришлось эвакуировать с трассы по причине неизвестной поломки. Самое обидное, что во время погрузки Tesla Model S на эвакуатор мимо несколько раз проехал тот самый Porsche Taycan, с которым соревнуется детище Илона Маска.

Источник: Tesla

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