Tesla установила на Нюрбургринге постоянный Supercharger и заявила, что Model S уже проезжает Нюрбургринг за 7:20, а после доработок сможет показать время 7:05

Компания Tesla заявила, что электромобиль Tesla Model S на основе новой платформы Plaid с тремя электродвигателями уже может пройти круг по Нюрбургрингу за 7 минут 20 секунд, но этот результат компанию не устраивает.

Именно поэтому прототип заберут для доработки, после которой он сможет нацелиться на время 7 минут 5 секунд (для сравнения, текущий рекорд для четырехместных электромобилей удерживает Porsche Taycan со временем 7:42).

Data from our track tests indicates that Model S Plaid can achieve 7:20 at the Nürburgring.

With some improvements, 7:05 may be possible when Model S returns next month.

— Tesla (@Tesla) September 19, 2019