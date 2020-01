Galaxy Z Flip. Все что известно на данный момент о следующем гибком смартфоне Samsung

11 февраля на презентации Galaxy Unpacked 2020 в Сан-Франциско вместе со смартфонами линейки Galaxy S20 компания Samsung должна представить и свой второй телефон со сгибающимся экраном — Samsung Galaxy Z Flip. От уже хорошо знакомого нам Galaxy Fold новый будет отличаться в первую очередь форм-фактором. Это будет смартфон-раскладушка, как и переиздание культового Motorola RAZR с гибким экраном. Мы уже видели его на неофициальных рендерах, созданных на основе утечек и эскизов из патентов. Сейчас же главный редактор известного ресурса XDA Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach), отличившийся огромным числом утечек о флагманской серии Samsung Galaxy S20, опубликовал новые подробности о Galaxy Z Flip. Заодно собрали все, что известно сейчас об этой перспективной раскладушке.

The front display is 0.1". You can use it to check charging speeds and battery info. It will also work as a view finder for the camera so you can use the better rear camera for selfies.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 23, 2020