Galaxy Z Flip. Все что известно на данный момент о следующем гибком смартфоне Samsung





11 февраля на презентации Galaxy Unpacked 2020 в Сан-Франциско вместе со смартфонами линейки Galaxy S20 компания Samsung должна представить и свой второй телефон со сгибающимся экраном — Samsung Galaxy Z Flip. От уже хорошо знакомого нам Galaxy Fold новый будет отличаться в первую очередь форм-фактором. Это будет смартфон-раскладушка, как и переиздание культового Motorola RAZR с гибким экраном. Мы уже видели его на неофициальных рендерах, созданных на основе утечек и эскизов из патентов. Сейчас же главный редактор известного ресурса XDA Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach), отличившийся огромным числом утечек о флагманской серии Samsung Galaxy S20, опубликовал новые подробности о Galaxy Z Flip. Заодно собрали все, что известно сейчас об этой перспективной раскладушке.

The front display is 0.1". You can use it to check charging speeds and battery info. It will also work as a view finder for the camera so you can use the better rear camera for selfies. — Max Weinbach (@MaxWinebach) January 23, 2020

Итак, Макс Вайнбах подтвердил, что в Galaxy Z Flip для защиты экрана используется не пластик, как других представителей сегмента, включая Motorola RAZR, а стекло. Рекламное название этого стекла — Samsung Ultra Thin Glass. В прошлом месяце инсайдер Ice Universe называл это стекло точно так же, а затем стало известно, что Samsung зарегистрировала такую торговую марку в Европе. То есть, сомнений больше нет: Galaxy Z Flip должен лишится одного из главных недостатков устройств первой волны — экран не должен легко царапаться. К слову, сгибающийся посередине экран Galaxy Z Flip выполнен по технологии Dynamic AMOLED и имеет диагональ 6,7 дюйма.

Последние данные указывают, что от видимой складки в месте изгиба Galaxy Z Flip не избавится, и в этом плане он проигрывает Motorola RAZR, у которого нет ни видимых, ни тактильных складок. Также можно не рассчитывать на подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Отличительной особенностью Samsung Galaxy Z Flip станет возможность использования телефона в полусогнутом состоянии — при раскрытии на угол в 90 градусов. Как вариант, можно будет поместить телефон на ровную поверхность и снимать фото/видео, используя верхнюю часть экрана, чтобы видеть происходящее в кадре.

Кроме основного экрана, предусмотрен еще дюймовый дополнительный на внешней части корпуса, где будет отображаться скорость зарядки, заряд аккумулятора и прочая информация. Также его можно будет использовать в роли видоискателя основной камеры. Говоря о камерах, основная — 12-мегапиксельная сдвоенная с дополнительным сверхширокоугольным объективом, а врезанная по центру в экран фронтальная — 10 Мп. То есть, никакой 108-Мп камеры, как у Galaxy S20 Ultra, вопреки более ранним слухам, Galaxy Z Flip не получит.

Сердцем Galaxy Z Flip, по предварительным данным, выступит прошлогодняя флагманская SoC Qualcomm Snapdragon 855+, а не последняя Snapdragon 865. Объем ОЗУ составит 8 ГБ, а флэш-памяти — 256 ГБ.

Сдвоенная аккумуляторная батарея Galaxy Z Flip будет иметь емкость от 3300 до 3500 мА•ч. Максимальная мощность проводной зарядки составит 15 Вт, что по нынешним меркам является скромным показателем. Также будет двойная беспроводная зарядка. То есть, смартфон сможет заряжаться беспроводным способом сам и передавать энергию другим гаджетам.

Из коробки Samsung Galaxy Z Flip будет работать под управлением операционной системы Android 10 с оболочкой One UI 2.1.

Предыдущие слухи указывали на коллаборацию с известным американским дизайнером Томом Брауном, широкую цветовую гамму и специальное издание.

О цене Samsung Galaxy Z Flip ходят противоречивые слухи, от $850 до $1400.