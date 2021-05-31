Google обвинили в намеренном сокрытии настроек приватности на Android. В компании это назвали «происками конкурентов»
О том, что Google специально прятала настройки приватности глубоко в общих настройках, чтобы пользователям на Android было максимально непросто их найти, выяснилось из неотредактированных судебных документов, попавших в распоряжение The Insider.
В докладе говорится, что Google не только сама затрудняла поиск настроек приватности, но и оказывала давление на производителей, чтобы те прятали их подальше в глубинах интерфейса ввиду возросшего интереса со стороны пользователей. В документах упоминается вопрос одного из сотрудников Google о том, «нет ли другого способа сообщить свое местоположение стороннему приложению, а не Google».
В комментарии The Verge представитель Google Хосе Кастанеда категорически отверг обвинения, предположив, что это очередная попытка дискредитирования компании, предпринятая «конкурентами, стоявшими за иском».
Мы всегда добавляли настройки конфиденциальности в наши продукты и предоставляли надежные средства контроля за данными о местоположении.
Хосе Кастаньеда
представитель Google
Генпрокурор штата Аризона Марк Брнович подал иск к Google в мае прошлого года. В нем говорится, что компания незаконно отслеживает местоположение пользователей даже в фоновом режиме, когда сам пользователь отключает их в соответствующих настройках. В иске предполагается, что Google отслеживала геолокацию для отдельных функций и прекратила эту незаконную практику только после того, как пользователи отключили настройку на системном уровне.
Стоит отметить, что это далеко не первый такой иск и подобные обвинения в адрес Google звучали неоднократно. В 2018 году журналисты Associated Press, ссылаясь на результаты собственного эксперимента, заявили, Google следит за передвижениями пользователей, даже если ему запретили это делать. В мае 2018 года в Великобритании против Google подали коллективный иск на $4,3 млрд, где компанию обвинили в слежке за пользователями iPhone в обход настроек конфиденциальности Safari (но до штрафа не дошло). Еще раньше в ноябре 2017 года журналисты Quartz выяснили, что абсолютно все смартфоны с ОС Android собирают в фоновом режиме данные о ближайших вышках сотовой связи и отсылают эту информацию в Google (даже на устройствах с вынутой SIM-картой и даже когда функция геолокации отключена).
Справедливости ради, за последнее время Google существенно расширила настройки приватности и заметно упростила доступ к ним как в вебе, так и на мобильных устройствах. Недавно Google вслед за Apple решила обязать разработчиков приложений явным образом информировать пользователей об отслеживании их активности
Google вслед за Apple обяжет разработчиков приложений явным образом информировать пользователей об отслеживании их активности