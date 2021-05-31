Google обвинили в намеренном сокрытии настроек приватности на Android. В компании это назвали «‎происками конкурентов»





О том, что Google специально прятала настройки приватности глубоко в общих настройках, чтобы пользователям на Android было максимально непросто их найти, выяснилось из неотредактированных судебных документов, попавших в распоряжение The Insider.

В докладе говорится, что Google не только сама затрудняла поиск настроек приватности, но и оказывала давление на производителей, чтобы те прятали их подальше в глубинах интерфейса ввиду возросшего интереса со стороны пользователей. В документах упоминается вопрос одного из сотрудников Google о том, «нет ли другого способа сообщить свое местоположение стороннему приложению, а не Google».

В комментарии The Verge представитель Google Хосе Кастанеда категорически отверг обвинения, предположив, что это очередная попытка дискредитирования компании, предпринятая «конкурентами, стоявшими за иском».

Мы всегда добавляли настройки конфиденциальности в наши продукты и предоставляли надежные средства контроля за данными о местоположении. Хосе Кастаньеда представитель Google

Генпрокурор штата Аризона Марк Брнович подал иск к Google в мае прошлого года. В нем говорится, что компания незаконно отслеживает местоположение пользователей даже в фоновом режиме, когда сам пользователь отключает их в соответствующих настройках. В иске предполагается, что Google отслеживала геолокацию для отдельных функций и прекратила эту незаконную практику только после того, как пользователи отключили настройку на системном уровне.

Стоит отметить, что это далеко не первый такой иск и подобные обвинения в адрес Google звучали неоднократно. В 2018 году журналисты Associated Press, ссылаясь на результаты собственного эксперимента, заявили, Google следит за передвижениями пользователей, даже если ему запретили это делать. В мае 2018 года в Великобритании против Google подали коллективный иск на $4,3 млрд, где компанию обвинили в слежке за пользователями iPhone в обход настроек конфиденциальности Safari (но до штрафа не дошло). Еще раньше в ноябре 2017 года журналисты Quartz выяснили, что абсолютно все смартфоны с ОС Android собирают в фоновом режиме данные о ближайших вышках сотовой связи и отсылают эту информацию в Google (даже на устройствах с вынутой SIM-картой и даже когда функция геолокации отключена).

Справедливости ради, за последнее время Google существенно расширила настройки приватности и заметно упростила доступ к ним как в вебе, так и на мобильных устройствах. Недавно Google вслед за Apple решила обязать разработчиков приложений явным образом информировать пользователей об отслеживании их активности