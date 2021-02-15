Илон Маск раскрыл точную емкость батарейного блока электрического тягача Tesla Semi — 500 кВт⋅ч

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Основатель и глава Tesla Илон Маск уточнил емкость батарейного блока электрического тягача Tesla Semi — она составит примерно 500 кВт⋅ч. Это существенно ниже ожидаемого значения — от 600 кВт⋅ч до 1 МВт⋅ч.

На презентации тягача Tesla Semi в 2017 году производитель заявлял выпуск двух версий с запасом хода 300 и 500 миль. Спустя год Илон Маск пообещал, что в серийной версии запас хода будет достигать 600 миль. С тех пор компания внесла еще несколько улучшений в конструкцию тягача и сами аккумуляторы тоже стали совершеннее. В одном из недавних интервью глава Tesla заявил, что запас хода серийного Tesla Semi составит 621 милю (1 000 км). В то же время на официальном сайте Tesla данные о запасе хода пока не были обновлены — там указаны прежние 300-500 миль.

«Вероятно, найдутся те, кто захочет заказать блок на 500 кВт⋅ч. Мы имеем версии Model S и X‎ с блоками на 100 кВт⋅ч и, вероятно, также предложим вариант Tesla Semi с аккумулятором 500 кВт⋅ч» — отметил основатель Tesla Илон Маск в недавнем выпуске подкаста Джо Рогана, сообщает Electrek.

Судя по всему, блок на 500 кВт⋅ч предназначен 300-мильной версии тягача Tesla Semi, а версия с большим запасом хода выйдет позже.

Комментируя заявление основателя Microsoft Билла Гейтса о нежизнеспособности аккумуляторных электрогрузовиков, Илон Маск возразил, что нет никакой проблемы лишнего веса в связи с установкой блока емкости 500 кВт⋅ч. Он заявил, что масса аккумулятора большой роли не играет, особенно, если использовать новую архитектуру, в которой батарейный блок является неотъемлемой частью всей платформы. Напомним, в будущем Tesla планирует перейти на новые батарейные блоки с элементами 4680, которые будут частью конструкции кузова, соединяющей переднюю и заднюю части днища.

В рамках недавнего квартального отчета Tesla подтвердила, что первые поставки Semi запланированы на конец 2021 года, а Илон Маск рассказал, что единственным фактором, сдерживающим массовый выпуск тягачей, является ограниченные поставки аккумуляторных батарей.

Не так давно новый прототип Tesla Semi засняли на фото при переезде между заводами Tesla во Фримонте и Gigafactory в Неваде.

Ранее Илон Маск подтвердил, что тягачи Tesla Semi будут выпускаться на строящемся сейчас американском заводе Gigafactory 5 в Техасе вместе с горячо ожидаемыми бронепикапами Cybertruck, кроссоверами Model Y и седанами Model 3 для Восточного побережья США. Также ранее проскакивали сообщения, что Tesla также планирует наладить сборку Semi на Gigafactory 1 в Неваде.