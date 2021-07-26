«Индженьюити» совершил самый сложный полет на Марсе — дрон установил новый рекорд высоты полета (12 метров) и преодолел свою первую милю





Первый внеземной дрон «Индженьюити» успешно выполнил юбилейный 10-й по счету полет на Марсе, который стал самым сложным и ознаменовал важное достижение — общее преодоленное ЛА расстояние превысило милю.

19 апреля 2021 года вертолетный дрон «Индженьюити», который прибыл на Марс вместе с марсоходом «Персеверанс», совершил свой первый пробный полет, тем самым доказав саму возможность выполнения автономных полетов в разреженной марсианской атмосфере (ее плотность приблизительно в 100 раз ниже, чем на Земле). Он успешно завершил базовую демонстрационную программу из пяти полетов и перешел к выполнению расширенной программы с целью демонстрации возможности длительной фоторазведки местности. В рамках первого разведывательного полета 22 мая 2021 года «Индженьюити» пережил серьезный сбой в работе навигационной камеры, но благодаря запасу отказоустойчивости благополучно долетел до пункта назначения.

The #MarsHelicopter’s success today marks its 1-mile total distance flown. It targeted an area called "Raised Ridges." This is the most complex flight yet w/ 10 distinct waypoints and a record height of 40 ft (12 m). Its scouting is aiding @NASAPersevere. https://t.co/tboEcnLvx3 pic.twitter.com/Wc6tDVimIT — NASA JPL (@NASAJPL) July 25, 2021

24 июля 2021 года вертолет совершил десятый полет, который оказался самым сложным за всю программу испытаний (маршрут состоял из 10 точек). Он также установил новый рекорд по высоте полета — дрон поднялся на высоту 12 метров. Дрон переместился в область Raised Ridges, названную так в честь географических объектов, которые берут начало примерно в 50 метрах к югу-юго-западу от предыдущего местоположения. К настоящему моменту дрон во много превзошел ожидания — ниже приведена общая статистика до выполнения 10-го полета. Дрон продолжит следовать за марсоходом, занимаясь фоторазведкой местности, до конца августа.