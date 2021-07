«Индженьюити» совершил самый сложный полет на Марсе — дрон установил новый рекорд высоты полета (12 метров) и преодолел свою первую милю

Первый внеземной дрон «Индженьюити» успешно выполнил юбилейный 10-й по счету полет на Марсе, который стал самым сложным и ознаменовал важное достижение — общее преодоленное ЛА расстояние превысило милю.

19 апреля 2021 года вертолетный дрон «Индженьюити», который прибыл на Марс вместе с марсоходом «Персеверанс», совершил свой первый пробный полет, тем самым доказав саму возможность выполнения автономных полетов в разреженной марсианской атмосфере (ее плотность приблизительно в 100 раз ниже, чем на Земле). Он успешно завершил базовую демонстрационную программу из пяти полетов и перешел к выполнению расширенной программы с целью демонстрации возможности длительной фоторазведки местности. В рамках первого разведывательного полета 22 мая 2021 года «Индженьюити» пережил серьезный сбой в работе навигационной камеры, но благодаря запасу отказоустойчивости благополучно долетел до пункта назначения.

The #MarsHelicopter’s success today marks its 1-mile total distance flown. It targeted an area called "Raised Ridges." This is the most complex flight yet w/ 10 distinct waypoints and a record height of 40 ft (12 m). Its scouting is aiding @NASAPersevere. https://t.co/tboEcnLvx3 pic.twitter.com/Wc6tDVimIT

— NASA JPL (@NASAJPL) July 25, 2021