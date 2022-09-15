iPhone 14 выйдут с предфинальной версией iOS 16 и сразу получат патч первого дня

Согласно неофициальному трекеру обновлений Apple, iPhone 14, которые первые пользователи получат на этой неделе, не будет поставляться с финальной версией iOS 16. Обновление ОС, помимо прочего, устранит проблему, из-за которой фотографии могут выглядеть размытыми и при масштабировании в ландшафтном режиме на iPhone 14 Pro Max.

The new iPhones ship with an earlier version of iOS 16, so you’ll get a day one update to the final release build (20A362), which will show up with the following as release notes: pic.twitter.com/UnryNYzCXw — Apple Software Updates (@AppleSWUpdates) September 13, 2022

Пользователи предыдущих моделей iPhone, которые не могут или не хотят обновляться до iOS 16 или iPadOS 16, должны загрузить патч, выпущенный Apple для iOS 15 и iPadOS 15 на этой неделе. Оба патча включают исправления нескольких ошибок и угроз безопасности. Некоторые из них позволяют вредоносным веб-сайтам отслеживать пользователей, подделывать адресные строки или выполнять произвольный код. Один из эксплойтов может позволить приложению обойти настройки конфиденциальности, еще один – сделать фотографии доступными с экрана блокировки.

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Обновление первого дня приходит несмотря на запуск iOS 16 для iPhone 8 и более поздних версий. Несоответствие, вероятно, произошло из-за того, что iPhone 14 начали поставляться в магазины до того, как iOS 16 была готова к публичному выпуску.

Последняя мобильная операционная система Apple включает в себя новые параметры настройки экрана блокировки, возможность редактировать или удалять сообщения после их отправки и многие другие новые возможности. Apple также выпустила watchOS 9, но iPadOS 16 появится не раньше октября.

Источник: TechSpot