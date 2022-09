iPhone 14 выйдут с предфинальной версией iOS 16 и сразу получат патч первого дня

Согласно неофициальному трекеру обновлений Apple, iPhone 14, которые первые пользователи получат на этой неделе, не будет поставляться с финальной версией iOS 16. Обновление ОС, помимо прочего, устранит проблему, из-за которой фотографии могут выглядеть размытыми и при масштабировании в ландшафтном режиме на iPhone 14 Pro Max.

The new iPhones ship with an earlier version of iOS 16, so you’ll get a day one update to the final release build (20A362), which will show up with the following as release notes: pic.twitter.com/UnryNYzCXw

— Apple Software Updates (@AppleSWUpdates) September 13, 2022