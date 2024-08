Кейт Бланшетт говорит, что на съемках фильмов «Властелин колец» ей ничего не платили, но «давали бесплатные сэндвичи»

Трилогия Питера Джексона стала одной из самых кассовых в мире с $2,9 млрд заработков, однако не все актеры получали солидную зарплату.

Энди Коэн в программе «Watch What Happens Live» спросил Кейт Бланшетт, за какой фильм она получила самый большой гонорар, предположив, что это мог быть «Властелин колец».

Коэн уточнил, получала ли Кейт впоследствии часть прибыли от фильма (некоторые соглашения предусматривают, что актеры получат меньшую зарплату, однако им выделят процент от общего сбора). Актриса ответила: «Нет, не было ничего».

Актриса также отметила, что «женщинам платят не так много, как все думают».

How much money did Cate Blanchett make from Lord of the Rings? #WWHL pic.twitter.com/QDsPlFs5il

— Watch What Happens Live! (@BravoWWHL) August 8, 2024