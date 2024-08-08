Кейт Бланшетт говорит, что на съемках фильмов «Властелин колец» ей ничего не платили, но «давали бесплатные сэндвичи»

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Трилогия Питера Джексона стала одной из самых кассовых в мире с $2,9 млрд заработков, однако не все актеры получали солидную зарплату.

Энди Коэн в программе «Watch What Happens Live» спросил Кейт Бланшетт, за какой фильм она получила самый большой гонорар, предположив, что это мог быть «Властелин колец».

«Ты шутишь?» — ответила Бланшетт. «Нет, никому ничего не платили. Я фактически получала бесплатные сэндвичи»

Коэн уточнил, получала ли Кейт впоследствии часть прибыли от фильма (некоторые соглашения предусматривают, что актеры получат меньшую зарплату, однако им выделят процент от общего сбора). Актриса ответила: «Нет, не было ничего».

«Я просто хотела поработать с парнем, который снял «Живую мертвечину»», — добавила Бланшетт, вспоминая Джексона и его комедийный фильм ужасов о зомби 1992 года.

Актриса также отметила, что «женщинам платят не так много, как все думают».

How much money did Cate Blanchett make from Lord of the Rings? #WWHL pic.twitter.com/QDsPlFs5il — Watch What Happens Live! (@BravoWWHL) August 8, 2024

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Кейт Бланшетт сыграла в трилогии Питера Джексона «Властелин колец» королевскую эльфийку Средиземья Галадриэль с магическими способностями — и повторила свою роль в серии «Хоббит».

В то же время Бланшетт — не единственная актриса из «Властелина колец», которая рассказывала о низких выплатах. В прошлом году Орландо Блум, который играл Леголаса, признался, что ему заплатили $175 000 за все три фильма.

Сейчас актрису можно увидеть в экранизации Borderlands, также она сыграла главную роль (первую телевизионную для себя) в будущем сериале Альфонсо Куарона — психологическом триллере «Дисклеймер».

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Источник: Variety

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