Need For Speed Unbound и F1 22 получили поддержку AMD FidelityFX Super Resolution 2.2 (FSR 2 доступна уже для 97 игр)

Компания AMD сообщила, что последняя версия технологии масштабирования AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.2 стала доступной для ещё двух гоночных игр — Need for Speed Unbound и F1 22. Геймеры могут испытать преимущества новой технологии FSR 2.2 в Need for Speed Unbound уже сейчас. Ожидается, что обновление FSR 2.2 для F1 22 будет доступно в январе 2023 года.

Таким образом, количество игр, поддерживающих FSR 2, возросло до 97 уже доступных и вскоре ожидаемых релизов. Общее количество игр, поддерживающих все версии FSR, – 226 выпущенных и ожидаемых релизов. С перечнем игр, обеспечивающих поддержку FidelityFX Super Resolution, можно ознакомиться на сайте AMD (вкладка Super Resolution).

Напомним, что FidelityFX Super Resolution (альтернатива NVIDIA DLSS) – это технология временного масштабирования изображения в режиме реального времени, предназначенная для повышения разрешения изображения. Она позволяет улучшить изображение с низкого разрешения до более высокого разрешения для отображения на более качественных дисплеях. Версия FSR 2.2 предлагает дополнительное повышение качества изображения по сравнению с FSR 2.1, уменьшая ореолы на быстро движущихся объектах, таких как автомобили в гоночных играх.

Дополнительная AMD сообщила, что пакет 3DMark в ближайшем обновлении будет включать FSR Feature Test, использующий FSR 2.2. Этот тест позволяет пользователям сравнивать производительность и качество изображения в играх с поддержкой FSR 2 при различных настройках.