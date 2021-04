Первый полет «Индженьюити» на Марсе [Трансляция NASA]

Свой первый полет «Индженьюити» совершит 19 апреля примерно в 11:30 утра по киевскому времени, а собранные им данные прибудут на Землю через несколько часов после полета. Желающие смогут следить за этим поистине историческим событием в прямой трансляции NASA, которая начнется в 13:15 по Киеву.



Изначально первый полет марсианского вертолета Ingenuity планировался на 11 апреля, но из-за сбоя при второй раскрутке винтов его пришлось отложить на неделю. Команде миссии удалось решить проблему со сбоем в работе системы управления полетом небольшим патчем, который добавил с рядом улучшений, касающихся программы полета. 16 апреля 2021 года команда объявила об успешной раскрутке винтов до высоких оборотов и готовности к первому пробному полету.

Беспилотный вертолет «Индженьюити», также известный как Mars Helicopter, прибыл на Марс вместе с марсоходом «Персеверанс» 18 февраля 2021 года, и стал первым внеземным ЛА. Масса ЛА составляет 1,8 килограмма. Он оснащен двумя соосными контрвращающимися несущими винтами диаметром 1,2 метра, цветной камерой, комплексом электроники для навигации и связи, а также аккумуляторами, подключенными к солнечным панелям. Расчетная максимальная высота подъема дрона составляет 5 метров, а дальность — до 300 метров, время — не более 90 секунд (связано с ограниченностью заряда батарей).

В рамках первого тестового полета «Индженьюити» должен подняться на 3 метра, зависнуть на 30 секунд, а затем успешно примарсится. Если все пройдет успешно, то инженеры смогут перейти к более дальним полетам и выполнению программы миссии. Помимо демонстрации самой возможности полета БПЛА в условиях разреженной атмосферы, дрон должен провести фоторазведку местности. Также его планируют использовать для изучения труднодоступных мест, таких как скалы или впадины. Всего же дрон проработает на Марсе 30 солов (марсианских суток).

P.S. Арнольд Шварценеггер записал видеообращение, в котором пожелал «Индженьюити» и NASA удачи в этой исторической миссии.

