Представлен Lenovo K5 Note (2018): металлический корпус, экран 18:9, двойная камера и цена от $125

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Смартфоны Lenovo K-серии когда-то были достаточно популярными, особенно устройства с приставкой Note. Как известно, в этом году китайский производитель уже выпустил два аппарата начального уровня – Lenovo K5 и K5 Play, пришла очередь и K5 Note. Стоить отметить, у Lenovo уже есть смартфон 2016 года с точно таким названием. Возможно, компании следовало бы как-то обозначить свою новинку, чтобы не создавать путаницы, но она решила ничего не менять.

В отличие от своих «младших братьев» со стеклянными спинками, Lenovo K5 Note (2018) получил металлическую заднюю панель. Устройство оснащено 6-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9, процессором Snapdragon 450 с графикой GPU Adreno 506, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ внутренней памяти. Есть версия с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-накопителя.

На тыльной стороне смартфона находится сдвоенный модуль основной камеры на 16 Мп с возможностью размытия фона и поддержкой искусственного интеллекта. Спереди установлена фронтальная камера на 8 Мп.

Lenovo K5 Note (2018) имеет слот для двух SIM-карт и карты памяти microSD. Причём последняя может быть установлена отдельно от «симок». Работает смартфон под управлением Android Oreo с оболочкой ZUI 4.0. Ёмкость аккумулятора составляет 3760 мАч.

В продажу Lenovo K5 Note (2018) поступит 12 июня. Стоимость аппарата составит $125 за вариант с 3 ГБ оперативной памяти и $156 за версию с 4 ГБ ОЗУ. Судя по всему, ближайшим конкурентом Lenovo K5 Note является Xiaomi Redmi 5 с похожими характеристиками. При аналогичной цене K5 Note выигрывает у «народного» Redmi 5 за счёт двойной камеры и более ёмкой батареи.

Источник: Lenovo