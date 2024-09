Презентация Death Stranding 2: новые видео, куртки за $1700 и дата релиза, которую Коджима не скажет

В рамках 90-минутной презентации на Tokyo Game Show Хидео Коджима обнародовал почти восемь минут никогда ранее не новых видео из предстоящей игры Death Stranding 2: On the Beach.

Впоследствии Kojima Productions загрузила английские версии клипов в X Twitter. На видео игра кажется удивительно реалистичной. Первая сцена возвращает игроков на борт подводной лодки, где Сэм Портер Бриджес (Норман Ридус) и Фрейджл (Леа Сейду) отправляются к корабельному мостику. Сюжет видео кажется приближенным к началу игры.

Выясняется, что корабль называется DHV Magellan, и Фрейджл замечает: «Это всегда так, когда DHV Magellan в движении». Неясно, означает ли «так», что все покрыто слизью и у людей голубовато-серая кожа. Сэм знакомится с персонажем режиссера «Безумного Макса» Джорджа Миллера, Тарманом, которого Фрейджл представляет как врача и геофизика, который также управляет лодкой. Также оказывается, что «Магеллан» на самом деле находится под землей, а не под водой. Сэм впервые встречается с той причудливой анимированной марионеткой, которую мы все любили в предыдущем трейлере. Мистер Марионетка когда-то был человеком, его зовут Доллмэн.

В следующем ролике все снова имеют обычный цвет, Сэм участвует в разговоре между Туморроу (Эль Фаннинг) и новым персонажем, беременной Рейни, которую играет японская актриса Сиори Куцуна. Беременная Рейни объясняет Туморроу, откуда берутся дети, поскольку Tomorrow приходит из другого измерения, где «никто не рожал детей, они просто оставались в животе своих матерей».

Третий ролик показывает возвращение режиссера «Драйва» Николаса Виндинга Рефна к роли Хартмана, мужчины, у которого случился сердечный приступ и он умирает каждые 21 минуту, прежде чем его оживляет автоматический дефибриллятор. Теперь Хартман имеет очки в форме сердца и экзоскелет. Теперь он может переносить сердечные приступы стоя. «Благодаря этому блоку поддержки, — заявляет Хартман, принимая позы, бросающие вызов гравитации, — я могу в любое время и в любом месте беззаботно стоять ровно».

Четвертый ролик демонстрирует фоторежим Death Stranding 2, когда Сэм фотографирует Фрейджл, Рейни и Туморроу — они смеются, танцуют и принимают разные позы по всему «Магеллану».

Последний клип — это музыкальный номер с танцем Доллмена вместе с копиями себя и японского поп-музыканта Даичи Миуры под новую композицию последнего «Horizon Dreamer».

