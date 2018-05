Производитель пива Budweiser заказал у компании Nikola Motor сразу 800 экземпляров водородных грузовиков (и всего 40 штук Tesla Semi)

В начале мая американская компания Nikola Motor обвинила конкурентов из Tesla в копировании дизайна своего грузовика и потребовала $2 млрд компенсации. При этом речь не идет о типичных патентных троллях, компания действительно давно занимается разработкой средств передвижения на альтернативных источниках энергии.

Очередным доказательством серьезности и перспективности грузовиков Nikola Motor стал факт заказа сразу 800 экземпляров водородных грузовиков компании производителем пива Anheuser-Busch (Budweiser). Для сравнения, ранее та же компания разместила предзаказы всего на 40 электрогрузовиков Tesla Semi, а суммарное количество предзаказов на эту модель составляет порядка 2000 экземпляров.

В Anheuser-Busch отметили, что уже к 2025 году собираются перевести абсолютно весь свой автопарк на модели, работающие на возобновляемом топливе. Первые водородные грузовики от Nikola Motor будут поставлены заказчику в 2020 году, это будут модели с запасом хода от 500 до 1200 миль (800 — 1900 км) и возможностью полной заправки водородным топливом за 20 минут. Опять таки для сравнения — на данном этапе Илон Маск обещает максимальный пробег Tesla Semi от полного заряда на уровне 600 миль (965 км), а также более длительный процесс заряда батарей.

Впрочем, у Tesla Semi есть и заметное преимущество в цене — эти электрогрузовики можно будет купить за $150-$200 тыс., тогда как стоимость водородных грузовиков Nikola Motor по данным Reuters составит порядка $400 тыс. Также открыт вопрос с сетью заправок — если у Tesla уже существует и постоянно расширяется сеть станций Supercharger, то в Nikola Motor обещают открыть 700 водородных заправок на территории Северной Америки (США и Канада) только к 2028 году.

Напомним, что первый водородно-электрический тягач Nikola One был представлен в конце 2016 года. В зависимости от объема водородных баков и емкости встроенных батарей запас хода Nikola One будет составлять примерно от 1300 до 2000 км от одной заправки. В топовой версии тягач получит интегрированные в раму батареи емкостью 320 кВтч и электродвигатели мощностью 1000 лошадиных сил с 2711 Нм крутящего момента.

Также в процессе разработки находится более компактная и доступная версия водородного грузовика Nikola Two, ориентированная на транспортировку груза по более коротким маршрутам. Серийный выпуск водородных тягачей Nikola One и Nikola Two должен стартовать в 2020 году на новом заводе компании.

Источник: InsideEV’s