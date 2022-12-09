Reddit определил самые популярные публикации 2022 года — в лидерах пост об отказе Украины от ядерного оружия, холст Place и видео с котятами

Сервис Reddit подвел итоги 2022 года и определил самые популярные темы и публикации. Пользователи, как и в предыдущие годы, активно интересовались играми, фильмами и животными, задавали вопросы звездам и разрисовывали полотно Reddit Place 2022. Также в список популярных тем залетела «передача Украиной ядерного оружия россии», а статистика посещений специализированной страницы r/ukraine выросла на 76 000%.

Самые популярные публикации

Самые популярные сессии Reddit AMA (Ask Me Anything)

Самые популярные темы

Животные Кино и телевидение Мода и красота Еда и напитки Игры Спорт

Самые популярные сабреддиты, связанные с телевидением:

Самые популярные сабреддиты игр:

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В 2022 году на сервисе было размещено более 100 000 активных сообществ, которые в целом создали более 430 миллионов постов (что на 14% больше, чем в прошлом году). По состоянию на 20 ноября этого года сайт зарегистрировал более 24 миллиардов голосов «за», а также более 2,5 миллиарда комментариев (на 7% больше, чем в 2021-м).

В отчете Reddit также отметил r/ukraine, отметив, что в 2022 году у страницы было 1,8 миллиарда просмотров (рост на 76 000% по сравнению с прошлым годом), более 6 миллионов постов и комментариев.

Индивидуальная статистика и «Суперсилы»

В этом году Reddit возвращает индивидуальный обзор — функцию, генерирующую статистику, переведенную и локализованную для языка пользователей и включающую сводку по времени, проведенному ими на платформе, контент, с которым они взаимодействовали больше всего, и сообщества, которые они просматривали или к которым присоединились. Чтобы просмотреть обзор, просто щелкните значок маленького нарвала в Reddit.

В конце индивидуального обзора пользователи также могут получить карту «Суперсил Reddit» с рейтингом: эпическим, легендарным или редким (в зависимости от того, насколько активным вы были на сайте). Чем выше рейтинг — тем ярче карта. На нем будут отображаться три сообщества, которые вы посещали чаще всего, имя пользователя и аватар.

Ранее YouTube назвал самые популярные видео и каналы в 2022 году, а Apple и Google опубликовали свои рейтинги лучших игр и приложений. Аудиосервис Spotify также запустил Wrapped 2022 (пользователи смогли просмотреть аналитику касаемо собственных годовых музыкальных предпочтений) и опубликовал общую статистику платформы относительно самых популярных исполнителей и их произведений.