Reddit определил самые популярные публикации 2022 года — в лидерах пост об отказе Украины от ядерного оружия, холст Place и видео с котятами

Сервис Reddit подвел итоги 2022 года и определил самые популярные темы и публикации. Пользователи, как и в предыдущие годы, активно интересовались играми, фильмами и животными, задавали вопросы звездам и разрисовывали полотно Reddit Place 2022. Также в список популярных тем залетела «передача Украиной ядерного оружия россии», а статистика посещений специализированной страницы r/ukraine выросла на 76 000%.
Самые популярные публикации
- Полный скриншот Reddit Place 2022 — большое полотно, созданное пользователями платформы в этом году, получило 434 300 голосов. Идея мероприятия принадлежит одному из программистов Reddit Джошу Вардлу. В 2017 году на «День дурака» в разделе /r/place начался своеобразный эксперимент: зарегистрированным пользователям предлагалось каждые 5-20 минут закрашивать в один из 16 предложенных цветов один из пикселей на огромном холсте.
- Тема «В 1996 году Украина передала россии ядерное оружие в обмен на гарантию отсутствия угроз или вторжений» — 403 500 голосов.
- Видео, на котором Скрат из «Ледникового периода» в конце концов получает свой желудь — 379 800 голосов.
- Видео, на котором мужчина останавливается, чтобы подобрать котенка, но попадает в «кошачью засаду» — 357 200 голосов.
- И еще один пост о Reddit Place 2022, который сигнализирует, что свободные места для участия в мероприятии закончились — 353 700 голосов.
Самые популярные сессии Reddit AMA (Ask Me Anything)
- AMA актера Николаса Кейджа собрала больше всего реакций в этом году — 238 500 голосов.
- AMA телеведущего Джона Стюарта, предлагавшего обсудить проблемы фондового рынка – 72 800 голосов.
- AMA Билла Гейтса — 48 900 голосов.
- AMA актера Левара Бартона — 48 700 голосов.
- AMA автора комиксов Зака Стаффорда — 48 600 голосов.
Самые популярные темы
- Животные
- Кино и телевидение
- Мода и красота
- Еда и напитки
- Игры
- Спорт
Самые популярные сабреддиты, связанные с телевидением:
- r/marvelstudios
- r/starwars
- r/kuwtk
- r/bettercallsaul
- r/rupaulsdragrace
- r/houseofthedragon
- r/strangerthings
- r/thebachelor
- r/dundermifflin
- r/bravorealhousewives
Самые популярные сабреддиты игр:
В 2022 году на сервисе было размещено более 100 000 активных сообществ, которые в целом создали более 430 миллионов постов (что на 14% больше, чем в прошлом году). По состоянию на 20 ноября этого года сайт зарегистрировал более 24 миллиардов голосов «за», а также более 2,5 миллиарда комментариев (на 7% больше, чем в 2021-м).
В отчете Reddit также отметил r/ukraine, отметив, что в 2022 году у страницы было 1,8 миллиарда просмотров (рост на 76 000% по сравнению с прошлым годом), более 6 миллионов постов и комментариев.
Индивидуальная статистика и «Суперсилы»
В этом году Reddit возвращает индивидуальный обзор — функцию, генерирующую статистику, переведенную и локализованную для языка пользователей и включающую сводку по времени, проведенному ими на платформе, контент, с которым они взаимодействовали больше всего, и сообщества, которые они просматривали или к которым присоединились. Чтобы просмотреть обзор, просто щелкните значок маленького нарвала в Reddit.
В конце индивидуального обзора пользователи также могут получить карту «Суперсил Reddit» с рейтингом: эпическим, легендарным или редким (в зависимости от того, насколько активным вы были на сайте). Чем выше рейтинг — тем ярче карта. На нем будут отображаться три сообщества, которые вы посещали чаще всего, имя пользователя и аватар.
Ранее YouTube назвал самые популярные видео и каналы в 2022 году, а Apple и Google опубликовали свои рейтинги лучших игр и приложений. Аудиосервис Spotify также запустил Wrapped 2022 (пользователи смогли просмотреть аналитику касаемо собственных годовых музыкальных предпочтений) и опубликовал общую статистику платформы относительно самых популярных исполнителей и их произведений.