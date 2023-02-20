Режиссер Брайан Тейлор снимет еще один перезапуск фильма «Хеллбой» вместе с автором оригинального комикса Майком Миньолой

Спустя почти два десятилетия после выхода фильма «Хеллбой» режиссера Гильермо дель Торо история персонажа получит еще одну перезагрузку. «Millennium Media» подтвердила, что «Хеллбой: Сгорбленный человек» начнется в следующем месяце в Болгарии. Исполнитель роли главного героя (первоначально его играл Рон Перлман) еще не объявлен, но режиссером нового фильма будет Брайан Тейлор, наиболее известный по боевику «Адреналин» с Джейсоном Стэтхэмом.

Интересно, что оригинальный создатель комиксов Майк Миньола написал сценарий для предстоящего фильма вместе с Крисом Голденом. По слухам, оба работали над сценарием перезагрузки 2019 года, хотя Эндрю Косби в результате остался единственным автором сценария. Перезагрузка 2019 года не заслужила хороших отзывов и стала коммерческим провалом, собрав около $55 млн в прокате при бюджете $50 млн.

«Сгорбленный человек — это отход от всех предыдущих фильмов о Хеллбое, где Майк Миньола и создатель комиксов, наконец, представят подлинную версию своих историй и персонажей», — сказал президент Millennium Media Джеффри Гринштейн. «Это первый фильм из серии, который увлечет зрителей знакомыми (и новыми) способами».

Название нового фильма «Crooked Man» проистекает из названия комикса 2008 года. Сайт Deadline обнародовал краткую сюжетную аннотацию фильма:

«В новом фильме мы увидим Хеллбоя и новичка-агента, оказавшихся в сельской местности Аппалачей 1950-х годов. Там они обнаруживают небольшую общину, населенную ведьмами, которую возглавляет некий дьявол, имеющий неприятную связь с прошлым Хеллбоя: Сгорбленный человек».

Дата выхода фильма остается неизвестной.