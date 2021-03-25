Samsung разработала модули памяти DDR5 ёмкостью 512 ГБ с пропускной способностью до 7200 Мбит/с

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Компания Samsung сообщила о разработке первых в отрасли модулей памяти DDR5, обладающих невероятной ёмкостью 512 ГБ. Такие модули ориентированы на применение в системах для обработки задач искусственного интеллекта, машинного обучения, гипермасштабных вычислений, аналитики, сетевых решений и других рабочих нагрузок с большим объёмом данных.

Новые модули памяти Samsung DDR5 емкостью 512 ГБ основаны на технологии HKMG (High-K Metal Gate), которая предусматривает использование диэлектриков с высоким значением диэлектрической константы и металлизированных затворов. Эта же технология применяется и для изготовления модулей видеопамяти GDDR6. Она позволяет использовать модулям на 13% меньше энергии и снижает утечки энергии.

Новые модули памяти Samsung DDR5 обеспечивают двукратный прирост производительности по сравнению с DDR4 и достигают скорости передачи данных для каждого контакта 7200 Мбит/с. Каждый модуль включает 40 чипов памяти DRAM. В свою очередь, чипы представляют собой 8-слойные конструкции, состоящие из пластин DRAM ёмкостью по 16 Гбит, которые объединены с помощью соединения TSV (Through-Silicon-Via).

Samsung уже приступила к тестированию новых модулей и намерена завершить испытания и сертификацию к тому времени, когда на рынок начнут поступать серверные системы с поддержкой памяти DDR5.

Источник: wccftech