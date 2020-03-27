Смартфоны Samsung Galaxy S20 продаются вдвое хуже предшественников Galaxy S10





Недавний отчет Strategy Analytics показал, что в прошлом месяце мировые поставки смартфонов сократились до минимального значения за всю историю, а Xiaomi впервые вытеснила Huawei из первой тройки крупнейших поставщиков. Аналитики изначально предупреждали, что индустрия смартфонов пострадает сильнее остальных, так что падение продаж было вполне ожидаемым. Но как сильно пандемия повлияла на продажи флагманских смартфонов? Получить ответ на этот вопрос позволяет свежий доклад из Южной Кореи с данными о продажах флагманской линейки Samsung Galaxy S20.

Сообщается, что на днях Samsung провела внеплановую телефонную пресс-конференцию с ограниченным кругом специалистов по ценным бумагам, где выяснилось, что линейка Galaxy S20 достигла лишь 60% показателя продаж прошлогодней серии Galaxy S10 за аналогичный период. Грубо говоря, Galaxy S20 продается вдвое хуже Galaxy S10. То есть, ситуация весьма удручающая. И тут невольно вспоминается недавний прогноз небезызвестного аналитика Мин-Чи Куо, предупреждавшего о высокой вероятности такого исхода.

Не исключено и даже, вероятнее всего, эти данные относятся только к домашнему рынку Южной Кореи. Тем не менее, едва ли глобально ситуация сильно отличается. В пользу того, что Galaxy S20 продается не так хорошо, как рассчитывала Samsung, говорит и недавнее снижение цен на модели линейки в США.

Также сообщается, что Galaxy S20 Ultra оказался самым популярным из трех моделей, собрав 50% от всех предварительных заказов Galaxy S20. Это достаточно интересно, учитывая, что Galaxy S20 Ultra, будучи самой дорогостоящей моделью, стартует от $1399.

Samsung прямо винит пандемию в том, что Galaxy S20 плохо продается. В Samsung также допускают, что в ближайшем будущем все может стать еще хуже, в зависимости от развития пандемии. И пока неясно, каким образом производитель собирается исправлять ситуацию.

Скажется ли вся эта ситуация на планах компании относительно запуска Galaxy Note 20, пока остается только гадать. Но в последние дни в сети активно обсуждают вероятный перенос выхода линейки iPhone 12 на 2021 год.

Источник: Sedaily