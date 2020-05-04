СМИ: Intel намерена купить стартап Moovit за $1 млрд для усиления собственной платформы самоуправляемых автомобилей





Амбиции Intel в области автономного вождения могут вскоре получить поддержку от известного разработчика приложений. Источники Calcalist, Осведомлённые источники утверждают, что Intel близка к приобретению компании Moovit, а сумма сделки оценивается примерно в $1 млрд.

После завершения сделки Moovit станет частью израильского центра Intel по разработке автомобильных решений. Это приобретение поможет в реализации общей стратегии Intel по внедрению самоуправляемых транспортных средств. Стартап Moovit известен тем, что использует искусственный интеллект и анализ больших данных для отслеживания трафика в режиме реального времени и предоставления рекомендаций по поездкам примерно 800 миллионам человек по всему миру. Наработки в этих сферах могут быть полезны для сервисов роботакси и других самоуправляемых автомобилей. Они смогут учитывать текущий трафик для выбора наиболее оптимальных маршрутов.

Пока что представители Moovit сказали, что им нечего комментировать «на текущий момент». Однако, по данным источников, сделка может состояться уже в ближайшие дни.

Источник: The Verge