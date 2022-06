SpaceX успешно запустила три Falcon 9 за два дня — один из ускорителей слетал в космос в 13-й раз (и успешно вернулся)

SpaceX продолжает наращивать и без того впечатляющий список достижений — и последние несколько дней показались очень насыщенными: с 17 по 19 июня космическая компания Илона Маска успешно запустила три Falcon 9, причем в рамках миссии Starlink Group 4-19 по выводу на орбиту очередной партии интернет-спутников Starlink еще раз обновила рекорд по многократному использованию первой ступени (он слетал в космос уже в тринадцатый раз и успешно вернулся).

С 2022 года SpaceX рекордно увеличила частоту запусков и сейчас в среднем производит по одному запуску в неделю. В 2022 году американская компания, являющаяся безоговорочным лидером по выводу груза на орбиту, имеет все шансы совершить 60 запусков против 31 в 2021 году. Так вот с 17 по 19 июня SpaceX успешно запустила целых три Falcon 9. Речь идет о следующих миссиях по доставке груза на орбиту: очередная партия интернет-спутников Starlink Group 4-19, разведывательный спутник SARah 1, созданный Airbus по заказу Минобороны Германии, и спутник связи Globalstar-2 M087 (FM15). Таким образом, SpaceX совершила серию из 3-х успешных запусков за 2 суток (36 часов 18 минут), сокративинтервал между запусками до нового минимума — 14 часов 8 минут.

Одно из ключевых отличий ракет SpaceX — их многократное использование для снижения стоимости выведения грузов в космос. У ракет семейства Falcon повторно используются первая степень и главный обтекатель. После запуска уже по отработанной технологии реактивной посадки, компания возвращает первую степень на космодром или морскую платформу (если топлива не хватает для возвращения на одну из стационарных посадочных площадок на земле), чтобы затем после возобновления запустить ее снова. 31 марта 2017 года SpaceX впервые запустила Falcon 9 с восстановленной первой степенью, а в 2018-м перешла на поколение ракеты Falcon 9 Block 5 с дополнительными оптимизациями для многократного использования (10 раз с минимальным межполетным обслуживанием и до 100 раз с частичной заменой деталей). В мае 2021 года SpaceX достигла символической вехи в многократном использовании, запустив и посадив одну и ту же степень в десятый раз. С тех пор SpaceX уверенно улучшает свои результаты – для степени F9 B5 с индексом B1060 запуск миссии Starlink Group 4-19 стал 13-м по счету. В то же время сама миссия стала 25 с начала 2022 года и 100 в общем зачете с опробованным в полете ускорителем.

Видео посадки степени на новейшую плавучую платформу A Shortfall of Gravitas после отработки, пожалуй, лучше всего по качеству за все время. Вот, смотрите сами:

Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship – marking SpaceX’s first 13th flight of a first stage booster and 100th successful mission with a flight proven orbital class rocket! pic.twitter.com/6XjfcOPuUh

— SpaceX (@SpaceX) June 17, 2022