Tesla показала тизер нового авто и перенесла старт производства следующего поколения спорткаров Roadster на 2024 год

На ежегодном собрании акционеров Tesla Илон Маск продемонстрировал затемненное изображение силуэта одного из двух новых авто компании. Гендиректор уточнил, что авто находится на стадии «строительства», а не «проектирования», хотя, скорее всего, речь шла о прототипе.

Маск говорит, что компания сейчас работает сразу над двумя новыми и ранее не представленными транспортными средствами (одно показано на изображении). По оценкам компании, эти электрокары будут продаваться объемом «около 5 млн в год».

Ожидается, что один из них – это электрический хэтчбек, который часто называют «Tesla за $25 000 долларов» или «Tesla Model 2»; другой – то, что Маск называл «роботакси‎», специально разработанный для самостоятельно вождения и работы в службе такси. Ранее Tesla говорила, что производство «дешевой» модели стартует на Гигафабрике в Шанхае с последующим экспортом по всему миру.

В то же время анонсированное еще в 2017 году новое поколение спорткаров Tesla Roadster, которое должно было «уничтожить все автомобили с бензиновым двигателем своей превосходной производительностью» (по словам Tesla), отложили на 2024-й год. Компания обещала, что Roadster будет разгоняться до 100 км/ч за 1,9 секунды, будет иметь максимальную скорость 400+ км/ч и батарею на 200 кВт⋅ч.

Таким образом, Roadster может выйти на рынок с задержкой в 4 года, поскольку первоначально для серийного производства рассматривался 2020-й год (Semi, представленная тогда же, должна была выйти на рынок в 2019 году и вышла только в конце прошлого года). В любом случае очень мало новостей о Roadster появлялось в пространстве, да и ни в одном из планов производства Tesla его пока не упоминали, так что заявление Маска о переносе сроков было вполне ожидаемым.

Гендиректор несколько раз подчеркнул, что 2024-й год – это срок, на который «надеются»; и что их заявление – «это не обязательство» того, что автомобиль выйдет в производство в следующем году.

С тех пор Маск повысил ставки – или спецификации – на еще невыпущенный Roadster. В 2018 году он написал в Twitter, что спорткар будет предлагаться с дополнительным пакетом опций SpaceX, который будет включать 10 маленьких ракетных двигателей.

SpaceX option package for new Tesla Roadster will include ~10 small rocket thrusters arranged seamlessly around car. These rocket engines dramatically improve acceleration, top speed, braking & cornering. Maybe they will even allow a Tesla to fly …

— Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2018