Twitter также начал помечать публикации государственных СМИ беларуси

Сервис микроблогов Twitter начал добавлять ярлыки к учётным записям и твитам, в которых содержатся ссылки на белорусские государственные СМИ. Это стало результатом их роли в войне в Украине.

В конце февраля Twitter начал соответствующим образом маркировать публикации российских государственных СМИ, чтобы существенно сократить их охват и распространение. И теперь сервис принял решение аналогичным образом маркировать твиты СМИ из беларуси после того, как стала известна причастность страны к вторжению в Украину.

We’re adding labels to accounts and Tweets sharing links of state-affiliated media outlets in Belarus after detailed reporting about their role in the war in Ukraine. This builds on our years-long work to add context to state media outlets and limit their reach on Twitter. 🧵 — Yoel Roth (@yoyoel) March 11, 2022

Отмечается, что после маркировки публикаций российских государственных СМИ количество их просмотров сократилось примерно на 30%. Таким образом, компания добилась успеха в достижении своей цели по ограничению охвата этих СМИ. Как и в случае с российскими государственными СМИ, Twitter также уменьшит видимость помеченных твитов с контентом белорусских государственных СМИ. Кроме того, пользователи будут видеть подсказку всякий раз, когда они попытаются поделиться помеченными твитами.

Источник: Engadget