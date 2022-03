Twitter также начал помечать публикации государственных СМИ беларуси

Сервис микроблогов Twitter начал добавлять ярлыки к учётным записям и твитам, в которых содержатся ссылки на белорусские государственные СМИ. Это стало результатом их роли в войне в Украине.

В конце февраля Twitter начал соответствующим образом маркировать публикации российских государственных СМИ, чтобы существенно сократить их охват и распространение. И теперь сервис принял решение аналогичным образом маркировать твиты СМИ из беларуси после того, как стала известна причастность страны к вторжению в Украину.

We’re adding labels to accounts and Tweets sharing links of state-affiliated media outlets in Belarus after detailed reporting about their role in the war in Ukraine. This builds on our years-long work to add context to state media outlets and limit their reach on Twitter. 🧵

— Yoel Roth (@yoyoel) March 11, 2022