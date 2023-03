У SpaceX проблемы со Starlink v2 Mini — часть спутников снимут с орбиты

27 февраля SpaceX в рамках миссии Starlink Group 6-1 запустила на низкую околоземную орбиту 21 спутник связи Starlink – первые аппараты v2 Mini. Однако на днях Илон Маск написал в Twitter, что спутники столкнулись с «некоторыми проблемами», чем подтвердил предположение индустрии о том, что аппараты сменили орбиты.

Вторая ступень Falcon 9 успешно доставила спутники на орбиту с параметрами 365 на 373 километра и наклоном 43 градуса, откуда они должны были постепенно перейти на рабочую орбиту 530 километров. Однако через несколько дней спутники прекратили возвышение, остановившись на высоте около 380 километров. Приблизительно с 15 марта, орбитальная высота спутников начала уменьшаться с разной скоростью примерно до 365 километров.

Lot of new technology in Starlink V2, so we’re experiencing some issues, as expected.

Some sats will be deorbited, others will be tested thoroughly before raising altitude above Space Station.

— Elon Musk (@elonmusk) March 22, 2023