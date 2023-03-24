Новости Наука и космос 24.03.2023 в 17:45

У SpaceX проблемы со Starlink v2 Mini — часть спутников снимут с орбиты

Катерина Даньшина

Автор новостей

27 февраля SpaceX в рамках миссии Starlink Group 6-1 запустила на низкую околоземную орбиту 21 спутник связи Starlink – первые аппараты v2 Mini. Однако на днях Илон Маск написал в Twitter, что спутники столкнулись с «некоторыми проблемами», чем подтвердил предположение индустрии о том, что аппараты сменили орбиты.

«В Starlink V2 много новых технологий, поэтому у нас возникли некие проблемы, как и ожидалось. Некоторые спутники будут сведены с орбиты, другие будут тщательно проверены, прежде чем поднимутся выше МКС», – написал он.

Вторая ступень Falcon 9 успешно доставила спутники на орбиту с параметрами 365 на 373 километра и наклоном 43 градуса, откуда они должны были постепенно перейти на рабочую орбиту 530 километров. Однако через несколько дней спутники прекратили возвышение, остановившись на высоте около 380 километров. Приблизительно с 15 марта, орбитальная высота спутников начала уменьшаться с разной скоростью примерно до 365 километров.

Спутники Group 6-1 значительно больше спутников Starlink первого поколения, которых SpaceX на сегодня запустила более 4000. Аппараты имеют более мощные фазированные антенные решетки и поддерживают дополнительный E-диапазон связи, что в свою очередь обеспечивает примерно вчетверо большую пропускную способность, если сравнивать со Starlink v1.5.

Также Starlink V2 Mini оснащены новыми высокоэффективными электрическими двигателями, использующими аргон для маневрирования на орбите — в 2,4 раза больше тяги и в 1,5 раза больше удельного импульса, чем двигатели на ксеноне первого поколения.

У SpaceX проблеми зі Starlink v2 Mini — частину супутників знімуть з орбіти
Falcon 9 стартует 27 февраля с первыми спутниками Starlink V2 Mini. Фото: SpaceX

SpaceX не обнародовала подробности о спутниках V2 Mini, но дизайн под названием «F9-2» есть в документах, которые компания подала в Федеральную комиссию по связи (FCC) в рамках своей заявки на созвездие второго поколения. Там описывается 800-килограммовый аппарат с парой солнечных батарей длиной 12,8 метра. Спутники первого поколения весят около 300 кг и имеют единую антенную решетку длиной 8 метров.

Как следует из названия, V2 Mini — это компактная версия Starlink v2, которая будет весить около 2000 кг и получит солнечные панели длиной 20 метров. Конечные версии будет запускать Starship, который готовится к первому тестовому полету.

В декабре FCC частично одобрила группировку Starlink второго поколения или Gen2 SpaceX, предоставив компании разрешение запустить 7500 из предложенных 30 000 спутников на орбиты от 525 до 535 километров. С тех пор SpaceX запустила четыре набора спутников Group 5 на орбиты Gen2, разрешенные FCC, но они, кажется, фактически идентичны предыдущим спутникам Starlink.

Еще один запуск Group 5 состоится уже сегодня. Второй набор спутников V2 Mini, Group 6-2, запустят не ранее 30 марта, также с мыса Канаверал, но неизвестно, не повлияют ли проблемы со спутниками V2 Mini на орбите на этот запуск.

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Источник: Space News


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