У SpaceX проблемы со Starlink v2 Mini — часть спутников снимут с орбиты

27 февраля SpaceX в рамках миссии Starlink Group 6-1 запустила на низкую околоземную орбиту 21 спутник связи Starlink – первые аппараты v2 Mini. Однако на днях Илон Маск написал в Twitter, что спутники столкнулись с «некоторыми проблемами», чем подтвердил предположение индустрии о том, что аппараты сменили орбиты.

«В Starlink V2 много новых технологий, поэтому у нас возникли некие проблемы, как и ожидалось. Некоторые спутники будут сведены с орбиты, другие будут тщательно проверены, прежде чем поднимутся выше МКС», – написал он.

Вторая ступень Falcon 9 успешно доставила спутники на орбиту с параметрами 365 на 373 километра и наклоном 43 градуса, откуда они должны были постепенно перейти на рабочую орбиту 530 километров. Однако через несколько дней спутники прекратили возвышение, остановившись на высоте около 380 километров. Приблизительно с 15 марта, орбитальная высота спутников начала уменьшаться с разной скоростью примерно до 365 километров.

Lot of new technology in Starlink V2, so we’re experiencing some issues, as expected. Some sats will be deorbited, others will be tested thoroughly before raising altitude above Space Station. — Elon Musk (@elonmusk) March 22, 2023

Спутники Group 6-1 значительно больше спутников Starlink первого поколения, которых SpaceX на сегодня запустила более 4000. Аппараты имеют более мощные фазированные антенные решетки и поддерживают дополнительный E-диапазон связи, что в свою очередь обеспечивает примерно вчетверо большую пропускную способность, если сравнивать со Starlink v1.5.

Также Starlink V2 Mini оснащены новыми высокоэффективными электрическими двигателями, использующими аргон для маневрирования на орбите — в 2,4 раза больше тяги и в 1,5 раза больше удельного импульса, чем двигатели на ксеноне первого поколения.

SpaceX не обнародовала подробности о спутниках V2 Mini, но дизайн под названием «F9-2» есть в документах, которые компания подала в Федеральную комиссию по связи (FCC) в рамках своей заявки на созвездие второго поколения. Там описывается 800-килограммовый аппарат с парой солнечных батарей длиной 12,8 метра. Спутники первого поколения весят около 300 кг и имеют единую антенную решетку длиной 8 метров.

Как следует из названия, V2 Mini — это компактная версия Starlink v2, которая будет весить около 2000 кг и получит солнечные панели длиной 20 метров. Конечные версии будет запускать Starship, который готовится к первому тестовому полету.

This is a prime example of a successful solar panel deployment! Congrats on the launch @SpaceX. Our space-based sensors captured a newly launched Starlink V2 Mini satellite 7 days after deployment. Powered by @Satellogic pic.twitter.com/Fj5NwDOC71 — HEO Robotics (@heorobotics) March 7, 2023

В декабре FCC частично одобрила группировку Starlink второго поколения или Gen2 SpaceX, предоставив компании разрешение запустить 7500 из предложенных 30 000 спутников на орбиты от 525 до 535 километров. С тех пор SpaceX запустила четыре набора спутников Group 5 на орбиты Gen2, разрешенные FCC, но они, кажется, фактически идентичны предыдущим спутникам Starlink.

Еще один запуск Group 5 состоится уже сегодня. Второй набор спутников V2 Mini, Group 6-2, запустят не ранее 30 марта, также с мыса Канаверал, но неизвестно, не повлияют ли проблемы со спутниками V2 Mini на орбите на этот запуск.

Источник: Space News