Утечка документа проливает свет на грядущие смартфоны Xiaomi: Mi 7 Lite, Mi S1, Redmi Note 6 и др.

В этом году компания Xiaomi уже успела порадовать поклонников своей продукции выпуском ряда смартфонов в различных ценовых категориях. Но, фактически, прошло лишь немногим более трети года, так что в оставшиеся 7,5 месяцев можно ожидать презентаций ещё немалого количества мобильных устройств Xiaomi. И сведения о некоторых из них уже просочились в сеть. Список как выпущенных (Mi MIX 2s и Redmi S2), так и ещё не вышедших смартфонов линеек Mi и Redmi был опубликован на сайте Евразийской экономической комиссии.

По слухам, уже в этом месяце следует ожидать презентацию смартфона Xiaomi Mi 7. Согласно опубликованному документу, также будет представлена менее производительная модификация Xiaomi Mi 7 Lite. Вместе с тем, ожидается презентация новой линейки смартфонов S-series, которая будет включать Mi S1, Mi S2, Mi S3, Redmi S1 и Redmi S3. На смену модели Mi MIX 2s придёт версия Mi MIX 3s. Линейка Redmi получит несколько новых устройств.

Следует отметить, что данный перечень датирован 11 мая текущего года, но его действие распространяется вплоть до 31 декабря 2023 года. Так что некоторые из упомянутых устройств могут быть представлены не в этом году.

Источник: gizmochina